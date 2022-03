Antony Auclair prolonge son mariage avec les Texans

L’ailier rapproché québécois Antony Auclair a signé un nouveau contrat avec les Texans de Houston, a confirmé son agent Sasha Ghavami, lundi.

Les clauses de l’entente n’ont pas été divulguées. L’athlète de 28 ans aurait pu profiter du statut de joueur autonome mercredi s’il n’avait pas conclu un pacte. Il a joué en 2021 avec un contrat d’un an en poche, obtenu des Texans après quatre saisons passées chez les Buccaneers de Tampa Bay.

Ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, Auclair a inscrit le premier touché de sa carrière dans la NFL au cours de la dernière campagne. Il a totalisé 47 verges en cinq attrapés, lui qui était reconnu à Tampa pour ses qualités de bloqueur. Du côté de Houston, le directeur général Nick Caserio avait récemment souligné la polyvalence du footballeur qu’il tenait à garder sous son égide.

«Il a fait de l’excellent travail pour nous. On connaissait son expérience à Tampa. Même s’il jouait moins que d’autres joueurs, on avait toute l’évidence sur vidéo pour comprendre qu’il pouvait être bénéfique pour notre équipe», avait-il déclaré au «Journal de Québec», en marge du récent Combine.

«Nous savions que nous allions vivre une année de transition, mais il s’est forgé un rôle à la fois en attaque et sur les unités spéciales. Antony est un joueur brillant et sur lequel on peut compter.»

Depuis 2017, Auclair a totalisé 56 parties de la NFL et a effectué une quinzaine de réceptions.