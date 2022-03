Apprendre et se relever d’une humiliation

Les résultats des Remparts de la semaine dernière n’auraient pas pu être plus diamétralement opposés.

Après une victoire convaincante de 11 à 0 sur l’Armada de Blainville-Boisbriand mercredi, ils ont à leur tour été lessivés vendredi dernier par l’Océanic de Rimouski, cette fois au compte de 9 à 2. Les Remparts ont par la suite profité d’une fin de semaine de congé complet.

À leur retour à l’entraînement, lundi, le revers contre Rimouski, causé en grande partie par un excès de confiance, demeurait à l’ordre du jour.

« Ce n’est pas juste la défaite, mais surtout notre approche qui n’était pas bonne en arrivant à ce match. On a toujours su qu’on devait demeurer humbles, mais après un gros match contre l’Armada, on est arrivés à Rimouski et on n’était pas prêts », affirme Patrick Roy.

« La clé pour nous, c’est de savoir ce qui fait qu’on est une bonne équipe. On ne se fout pas d’avoir perdu 9-2, mais l’important est surtout que ça fait partie du processus. On doit être en mesure de savoir ce qui fait qu’on gagne. En séries, si tu arrives et que tu gagnes le premier match 11 à 0, mais que tu perds ensuite, la série est 1 à 1. Il faut être capables de mettre le compteur à zéro », a-t-il ajouté.

COURNOYER ET ROY ABSENTS

Il y avait deux absents de taille du retour à l’entraînement, lundi, soit l’attaquant Pier-Olivier Roy et le défenseur Édouard Cournoyer.

Roy a aggravé une blessure à une jambe vendredi dernier, à Rimouski, et il n’a pas été en mesure de terminer la rencontre. Il serait surprenant de voir Roy, utilisé sur le premier trio en compagnie de Théo Rochette et Zachary Bolduc, en uniforme mercredi, lors de la visite des Cataractes de Shawinigan, ainsi que vendredi à Chicoutimi.

De son côté, Cournoyer a reçu une injection à une hanche. Cette intervention, planifiée depuis un certain temps, lui fera rater le match de mercredi, et sa présence pour vendredi est incertaine.

Lundi, l’entraîneur-chef des Remparts n’avait toujours pas décidé qui remplacerait Roy sur la première unité en attaque.

Par ailleurs, Nathan Gaucher sera à Montréal mardi, en compagnie de certains des meilleurs espoirs de la LHJMQ en vue du prochain repêchage ainsi que d’autres appartenant au Canadien, pour rencontrer les médias montréalais au Centre Bell. En plus de Gaucher, Maveric Lamoureux (Drummondville), Noah Warren et Tristan Luneau (Gatineau) seront les espoirs du prochain repêchage présents, tandis que Joshua Roy, Xavier Simoneau et William Trudeau y seront en tant que joueurs appartenant au Tricolore.