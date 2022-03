Auston Matthews sera-t-il suspendu?

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews pourrait payer cher son geste commis à l’endroit du défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin durant la Classique Héritage disputée dimanche à Hamilton.

Le joueur-vedette risque ainsi d’être suspendu par la Ligue nationale de hockey (LNH), qui analysera plus attentivement son double-échec asséné au cou du Suédois en troisième période de la défaite de 5 à 2 des Leafs au Tim Hortons Field.

Avec environ cinq minutes à écouler, les deux hommes ont eu maille à partir devant le filet des Sabres et après avoir échangé quelques mots, Matthews a frappé sa victime qui a tenté de répliquer avec un coup de poing.

Auston Matthews and Rasmus Dahlin don’t like eachother👀



pic.twitter.com/fSXhBdrs8E — Everything Hockey (@EHClothing) March 13, 2022

Chacun des deux patineurs a écopé d’une pénalité mineure à la suite de la séquence. Auteur d’un 45e but en 2021-2022 plus tôt dans le match, le joueur américain n’a jamais été suspendu dans la LNH. Il était aussi la saison dernière l’un des finalistes à l’obtention du trophée Lady-Byng, remis au joueur le plus gentilhomme du circuit.