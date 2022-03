«Bienvenue chez Chuck»: le sympathique chef nous reçoit au chalet

Le chef Chuck Hughes a profité de la pandémie pour s’installer au chalet voisin de celui de ses parents et c’est dans ce cadre enchanteur, en bordure du lac Memphrémagog, qu’il anime la nouvelle série «Bienvenue chez Chuck», disponible à compter de mardi sur la plateforme Vrai.

Ce retour aux sources – il y a passé ses étés durant sa jeunesse – est l’occasion de se rapprocher de ses proches et de mettre en valeur les agriculteurs et les producteurs locaux, ainsi que les éléments qu’il fait pousser sur son terrain.

C’est aussi une opportunité de passer du temps de qualité avec sa conjointe Sabrina et leurs fils Charles, 8 ans, et Henri, 5 ans, avec qui il partage ses connaissances, en plus d’en acquérir de nouvelles.

«Je suis vraiment chanceux de vivre ça avec mes enfants, ma mère, ma tante, mes cousins», a dit Chuck, parlant de tous ces beaux moments passés loin de la ville alors que le monde de la restauration était sur pause.

«J’avais le temps de m’investir dans ces projets, comme le potager. Ma mère a un super beau jardin et je ne m’étais j’avais vraiment impliqué. J’arrivais à l’automne et je prenais tout et je dégageais. Là, on a fait le jardin ensemble, on a décidé ce qu’on allait semer, j’ai beaucoup appris.»

Dans sa série, Chuck s’installe à l’extérieur pour cuisiner, mais on le voit aussi s’intéresser aux poules après avoir installé un poulailler chez lui, il pêche avec ses garçons et fait même les sucres en famille. Avec lui, c’est toujours à la bonne franquette et dans la bonne humeur, comme on aime que ce soit au chalet.

Propriétaire du restaurant Le garde-manger, à Montréal, Chuck avait eu l’idée d’une émission sur l’autosuffisance alimentaire il y a quelques années, mais le concept était beaucoup plus «intense» que celui de «Bienvenue chez Chuck».

«C’est un regard réaliste de quelqu’un qui décide de s’impliquer plus dans la bouffe, dans comment on se nourrit et comment on fait les choses», a-t-il indiqué, évoquant le mouvement de retour à la terre, beaucoup de gens ayant choisi de partir à la campagne ces deux dernières années.

Dans chaque épisode, il rencontre des producteurs locaux. Dans le deuxième rendez-vous, les poules prennent toute la place et Chuck a dit qu’il compte avoir deux fois plus de poules cette année, car s'occuper de quatre ou de huit poules représente la même somme travail et en avoir plus permet de gâter davantage de proches et d’amis avec des œufs frais.

Un bel été à venir

Pour beaucoup de restaurateurs, le printemps annonce des jours plus heureux et un semblant de retour à la normale.

«On s’en va vers un bel été. Les gens veulent sortir, ils sont excités, ils sont écoeurés aussi de cuisiner et ils veulent vivre des expériences», a dit le chef, qui dit aimer encore plus son métier. «Il faut que tu sois passionné, sinon ça ne vaut pas la peine», a-t-il ajouté, évoquant les conditions avec lesquelles les restaurateurs doivent composer, que ce soit l’inflation mettant à mal les marges bénéficiaires déjà très serrées ainsi que la pénurie de main-d’œuvre.

Produite par Trio Orange, la série de 10 épisodes «Bienvenue chez Chuck» est disponible dès le 15 mars sur la plateforme Vrai. La réalisation est assurée par Raphaëlle Rousseau.

