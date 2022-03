Cancer du sein: les «matantes» et les jeunes aussi à risque

Le cancer du sein est le celui le plus diagnostiqué chez les femmes âgées de 30 à 49, mais peu d’entre elles ne se sentent aussi concernées. Les femmes de moins de 50 ans n’ont d’ailleurs pas accès au dépistage préventif pour ce type de cancer.

Le cancer du sein est également la cause de décès par le cancer le plus élevé chez les Québécoises 30 à 49 ans (17 %).

«Au cours des dernières années, nous avons remarqué à la Fondation que des femmes de plus en plus jeunes reçoivent un diagnostic de cancer du sein. La situation est préoccupante [...]. C'est d'autant plus important puisque le cancer du sein s'avère habituellement plus agressif chez les jeunes femmes», a mentionné par voie de communiqué Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ).

C’est dans le but d’informer davantage la jeune population que la FCSQ a lancé lundi la campagne de sensibilisation «C’est pas juste un cancer de matante. Observe tes seins, t'es pas trop jeune». La campagne au titre percutant rappelle que cette maladie ne touche pas seulement les femmes plus âgées.

Lorsqu’il est décelé à un stade précoce, le cancer du sein a un taux de survie à cinq ans de 99 %. Ainsi on vise à sensibiliser les jeunes femmes à pratiquer l’observation à la maison afin de déceler toute anomalie.

«L'observation des seins, c'est essentiel pour la santé des femmes. Il ne faut pas tenir pour acquis que ça arrive juste aux autres. Plus on est jeune, plus c'est agressif, plus c'est important. Deux minutes dans ta semaine. Ça peut te sauver la vie», a expliqué Émilie Jubinville, une jeune femme ayant vaincu un cancer du sein à l’âge de 27 ans.

Selon Statistique Canada, si la tendance se maintient, une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 34 perdra la vie en raison de cette maladie.