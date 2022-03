Collecte de livres et de bagages de nuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Fondation pour l'enfance et la jeunesse s'unissent pour lancer une collecte de livres et de bagages de nuit dans le but d'apporter un peu de réconfort aux usagers bénéficiant de services en santé mentale, partout dans la région.

• À lire aussi: Une aide pour les hotels bien acceuillie au Saguenay–Lac-Saint-Jean

«On voit avec la pandémie qu'il y a eu beaucoup de répercussions négatives, au niveau de la solitude. Nous, on voulait apporter quelque chose qui allait mettre un baume sur le cœur de nos usagers. On a regardé les besoins et on s'est rendu compte que des livres, des oreillers et des doudous pourraient réconforter nos milieux», a indiqué la directrice générale de la Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, Myriam Taillon.

La population saguenéenne et jeannoise est ainsi invitée à participer en donnant des livres neufs ou usagés. Il s'agit également d'une collecte de bagages de nuits, c'est à dire des oreillers, pyjamas ou doudous. Ces articles doivent cependant être neufs.

«Je pense qu'un livre peut nous plonger dans des aventures ou dans un contexte hors de ce qu'on est présentement. Les oreillers et doudous, c'est vraiment pour leur permettre d'entrer dans nos milieux et de sentir accueillis», a expliqué Myriam Taillon, en ajoutant que des usagers arrivent souvent dans les services sans objet personnel ni vêtement.

Les dons seront remis autant aux enfants et adolescents des centres jeunesse de la région qu'aux adultes et aînés, dans les hôpitaux ou organismes communautaires.

«Les jeunes qui restent plus longtemps ici [au centre jeunesse] font le tour de la bibliothèque assez vite. Le fait d'avoir de la nouveauté, c'est plaisant. Ils n'ont pas leur cellulaire à portée de main, alors des livres, ça devient important et ça les occupe beaucoup», a affirmé un éducateur spécialisé au Centre jeunesse Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-Philippe Roy, heureux de l'initiative.

Des boîtes sont placées dans différents commerces de la région pour recueillir les dons, notamment dans toutes les succursales du Groupe L'Ami Junior.

«C'était important de participer à ce genre d'implication qui cadre parfaitement avec les valeurs de l'entreprise, qui sont l'engagement et l'esprit collectif», a soutenu le directeur régional du Groupe L'Ami Junior, Martin Gagné.

Tous les dons amassés au cours des deux prochaines semaines seront redistribués à la fin du mois de mars.

«En s'unissant comme ça, les deux fondations principales au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment ça qu'on voulait, de dire aux gens: donnez pour les usagers, parce que ça pourrait être vous aussi», a conclu la directrice de la Fondation Équilibre.

À VOIR AUSSI