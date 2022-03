Conduite dangereuse causant la mort: début du 2e procès pour la policière Isabelle Morin

D’abord acquittée, la policière de Québec accusée de conduite dangereuse causant la mort pour avoir coupé la voie à un motocycliste sur l’autoroute Laurentienne en septembre 2015 est de retour devant un juge après que la Cour d’appel a exigé un nouveau procès.

Le 10 septembre 2015 en soirée, la policière Isabelle Morin était au volant d’une auto-patrouille du SPVQ et se dirigeait vers le poste de police de la Haute-St-Charles, mais des travaux de pavage sur l’autoroute Laurentienne forçaient un long détour. Puisque les travaux se faisaient sur les voies en direction nord, la circulation avait été déviée sur la voie sud de l’autoroute, la circulation se faisant à contresens, séparé par des cônes orange.

Les travaux faisaient ainsi en sorte que la sortie George-Muir était inaccessible en direction nord, un long détour par la sortie Bernier devait être fait par les automobilistes qui voulaient emprunter la rue George-Muir. La policière Morin avait toutefois décidé de couper court à ce détour en opérant un demi-tour sur l’autoroute afin de prendre la sortie George-Muir, mais en direction sud.

Gyrophares et clignotants allumés, la femme a donc passé entre deux cônes orange connus sous le nom de TRV-7 et coupé la voie unique en direction sud. Au même moment, le motocycliste Jessy Drolet se dirigeait vers le sud et a vu sa voie être complètement entravée par le véhicule de police.

La victime a freiné, glissé au sol avec sa moto et percuté mortellement le véhicule. La policière de 51 ans a plus tard été accusée de conduite dangereuse causant la mort.

Photo d'archives, Steve Poulin

Appel

Le juge de première instance avait acquitté la policière en disant que la manœuvre était «inusitée, mais pas illégale». Rapidement la Couronne avait annoncé porter la cause en appel prétextant plusieurs erreurs de droit. La Cour d’appel a donné raison au DPCP et un nouveau procès a été ordonné.

La policière qui est toujours à l’emploi du service de police, mais en arrêt de maladie est défendue par un avocat dont les honoraires sont payés par la Ville de Québec. Lors du premier procès, TVA Nouvelles avait indiqué que la défense de la policière avait coûté près de 500 000$ aux contribuables.

Le deuxième procès de Morin, présidé par le juge Frank D’Amour, est prévu pour deux semaines. Dix-sept témoins seront entendus en poursuite alors que la défense a annoncé le même expert que lors du premier procès.