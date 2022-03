De juteux profits pour les banques

Les salaires des dirigeants et les profits ont été juteux dans les institutions financières canadiennes en 2021, alors que les rabais et allègements offerts aux clients se font faits plus rares, l’an dernier, que lors des premiers mois de la pandémie, notamment du côté des divisions d’assurances.

• À lire aussi: Le fossé continue de se creuser entre les PDG et les employés

• À lire aussi: Les sanctions économiques contre la Russie sont-elles efficaces?

• À lire aussi: Le prix des voitures électriques va exploser

Au cours de la dernière année, plusieurs groupes financiers ont engrangé des résultats records, comme Desjardins et la Banque Nationale (BN). Seule la Banque Laurentienne a vu fondre ses gains comme neige au soleil.

Ensemble, la BN, la Banque Laurentienne, la Banque Royale, la Banque de Montréal, la Banque TD, la Banque Scotia, la Banque CIBC et le Mouvement Desjardins ont réalisé des profits de 60,68 milliards $ en 2021.

Cela représente un bond de 39 % ou environ 17 milliards $ par rapport à la cuvée précédente qui avait aussi été marquée par la pandémie.

C’est la Banque Royale qui a raflé les plus gros profits avec une récolte dans ses coffres de 16,05 milliards $. Elle est suivie de la Banque TD (14,3 milliards $) et de la Banque Scotia (9,95 milliards $).

La Banque de Montréal a réalisé un profit de 7,75 milliards $, la Banque CIBC de 6,45 milliards $ et la Banque Nationale de 3,18 milliards $. Seule la Banque Laurentienne a enregistré un recul pour atteindre 57,08 millions $.

Un record de 2,94 milliards $

Chez Desjardins, la direction a récemment révélé avoir réalisé des excédents avant ristournes de 2,94 milliards $, du jamais vu dans son histoire. Il s’agit d’un bond de 523 M$ par rapport à l’année précédente.

Malgré une diminution des sinistres, la coopérative n’a pas offert comme en 2021 d’allègement sur les contrats d’assurance de ses membres et aucune autre mesure similaire n’est prévue pour cette année.

En 2020, ce sont environ 155 M$ qui avaient été retournés aux membres grâce à différents allègements, notamment en fonction du kilométrage pour les voitures.

Et les salaires

Dave McKay, PDG de la Banque Royale du Canada

Si on regarde maintenant du côté des salaires des institutions financières au pays, les PDG des huit groupes financiers nommés plus haut se sont partagé 88,87 millions $, comparativement à 71,52 millions $ en 2020.

Le patron de la Banque Royale du Canada, Dave McKay, est celui qui a reçu le plus gros chèque avec un montant de 16,67 millions $. En 2e et 3e positions, on retrouve Darryl White de la Banque de Montréal (14,87 millions $) et Bharat Masrani de la Banque TD (13,49 millions $).

Profits des principales institutions financières en 2021

Banque Royale : 16,05 milliards $ (+40 %)

(+40 %) Banque TD : 14,3 milliards $ (+20 %)

(+20 %) Banque de Montréal : 7,75 milliards $ (+52 %)

: (+52 %) Banque Scotia : 9,95 milliards $ (+45 %)

(+45 %) Banque CIBC : 6,45 milliards $ (+68 %)

(+68 %) Banque Nationale : 3,18 milliards $ (+53 %)

: (+53 %) Mouvement Desjardins (excédents avant ristournes) : 2,94 milliards $ (+22 %)

(excédents avant ristournes) (+22 %) Banque Laurentienne : 57,08 millions $ (-50 %)

Source : rapports annuels des banques et de la coopérative Desjardins

Le salaire des grands patrons

Dave McKay | Banque Royale : 16,67 millions $ (+23,7 %)

(+23,7 %) Darryl White | Banque de Montréal : 14,87 millions $ (+34 %)

(+34 %) Bharat Masrani | Banque TD : 13,49 millions $ (+28 %)

(+28 %) Rania Llewellyn | Banque Laurentienne : 3,88 millions $ (+29,18 %)

(+29,18 %) Guy Cormier | Mouvement Desjardins : 4,37 millions $ (+37 %)

(+37 %) Louis Vachon (parti en octobre) | Banque Nationale : 10,66 millions $ (+27,8 %)

(parti en octobre) (+27,8 %) Brian Porter | Banque Scotia : 12,18 millions $ (-0,35 %)

(-0,35 %) Victor Dodig | Banque CIBC : 12,75 millions $ (31,8 %)

Source : circulaires des institutions financières