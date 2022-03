Déconfinement : pourquoi ce manque d’envie de sortir?

Si le déconfinement devait marquer le retour des sorties avec une envie de profiter de toutes les activités qui ont été impossibles pendant de nombreux mois, ce n’est pas le cas pour tout le monde, et pourrait s’expliquer par une exposition à un stress prolongé.

• À lire aussi: COVID-19 : bas les masques et fin du pass sanitaire en France

• À lire aussi: COVID-19: légère hausse des hospitalisations au Québec

«On pensait tous que lors du déconfinement on serait en train de danser dans les rues, qu’on serait huit jours par semaine au restaurant, et là on se retrouve sans le goût de sortir», constate la chercheuse en neurosciences Sonia Lupien.

Ce phénomène du «blah» ou comportements de langueur se sont multipliés en cette période post-pandémique.

«Il faut être exposé à un stress pendant très longtemps pour voir cela apparaître. La COVID a été une expérience de la nature qui a duré longtemps», explique Mme Lupien en entrevue à l’émission Marie-Claude.

«C’est une difficulté à s’activer. Avant on était debout à 6h, on était au gym. Là, il est 9h on est encore en train de faire des sudokus dans notre lit et on a du mal à s’activer», exemplifie la spécialiste.

«C’est comme une locomotive, elle allait super vite avant la pandémie. Là elle s’est complètement arrêtée. Repartir une locomotive, ça prend un peu de temps, mais on va y arriver, c’est sûr», conclut-elle.

À VOIR AUSSI