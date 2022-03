[EN DIRECT] 19e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Au 19e jour de l'invasion russe, une nouvelle session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie doit se dérouler aujourd'hui.

Voici les derniers développements, minute par minute

À LIRE | Ces mannequins ukrainiennes qui vivent au son des sirènes de la guerre

AFP

Bogdana, 22 ans, était venue à Milan pour quelques jours, le temps de défiler à la Fashion week. La guerre a bouleversé sa vie: bloquée dans la capitale lombarde comme tant d’autres mannequins ukrainiennes, elle trie désormais des colis d’aide pour son pays natal.

7h04 | La centrale de Tchernobyl de nouveau coupée du réseau électrique

L'Ukraine a accusé lundi l'armée russe d'avoir à nouveau coupé l'alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl, situé au nord de Kyïv et sous contrôle de Moscou depuis les premiers jours de l'invasion du pays.

6h23 | La nouvelle session de pourparlers russo-ukrainiens a débuté

La quatrième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine a débuté lundi dans la matinée par visioconférence, a indiqué Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

5h50 | Deux morts dans un bombardement à Kyïv, l'usine aéronautique Antonov visée

5h40 | Une frappe ukrainienne fait au moins 20 morts à Donetsk

Les séparatistes pro-russes de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ont affirmé lundi qu'une frappe ukrainienne avait causé la mort d'au moins 20 personnes et fait neuf blessés dans le centre de cette grande ville industrielle.

À LIRE | Le calme avant les bombes sur Odessa

Courtoisie

Un calme trompeur flotte dans l’air d’Odessa, ville portuaire de l’Ukraine jusqu’ici épargnée. Les citoyens inquiets se préparent à la guerre depuis des jours, sachant que l’armée russe attaquera d’un moment à l’autre pour des raisons stratégiques.

À LIRE | Sauver sa famille de la guerre

Photo Didier Debusschère

Un Français qui réside au Québec et qui avait été placé en adoption en Lettonie il y a 28 ans a retrouvé sa sœur biologique en Ukraine grâce à la magie des réseaux sociaux. Aujourd’hui, malgré la distance et les années qui ont passé, il fait tout pour lui permettre de fuir la guerre et le rejoindre ici, même s’ils ne se sont jamais rencontrés.

À LIRE | Ces marques boycottent la Russie

Photo tirée du site web de Couche-Tard

Elles n’ont peut-être pas d’armées, mais elles font quand même mal à Vladimir Poutine. Depuis l’invasion de l’Ukraine, des dizaines d’entreprises ont annoncé qu’elles limitent ou cessent leurs affaires en Russie.

5h19 | Kyïv va réclamer aux pourparlers lundi un cessez-le-feu et le retrait russe

AFP

L'Ukraine a affirmé lundi qu'elle exigerait une trêve immédiate et le retrait des forces russes lors d'une nouvelles session de négociations avec Moscou prévue par visioconférence dans la journée, près de trois semaines après le début de l'invasion.

5h15 | Le Royaume-Uni accueille 21 enfants ukrainiens cancéreux

AFP

Le Royaume-Uni a indiqué lundi avoir accueilli 21 enfants ukrainiens cancéreux pour leur permettre d'y poursuivre leur traitement, interrompu par l'invasion russe de l'Ukraine, alors que le gouvernement invite les Britanniques à héberger des réfugiés ukrainiens chez eux.

À LIRE | L’industrie du jeu vidéo en mode alerte

Arrêt des activités, salaires payés à l’avance, employés déplacés d’urgence... nos studios de jeu vidéo vont à la rescousse de leurs collègues ukrainiens, qui tentent de fuir sous le feu des bombes.

4h40 | La Russie remplacée par la Serbie en Coupe Davis

AFP

La Russie, tenante du titre mais exclue des compétitions par équipes en raison de la guerre en Ukraine, sera remplacée par la Serbie en phase finale de la Coupe Davis en septembre, a annoncé lundi la Fédération internationale de tennis (ITF).

À LIRE | La Russie a demandé l'aide militaire de la Chine

Photo AFP

La pression monte dans les pays de l’OTAN qui ont été avertis dimanche par le président ukrainien qu’ils pourraient être les prochaines cibles de Vladimir Poutine, qui vient de demander l’aide de la Chine pour soutenir son invasion de l’Ukraine.

3h51 | Au moins un mort dans une frappe contre un immeuble à Kyïv

AFP

Une frappe contre un immeuble résidentiel à Kyïv a fait lundi au moins un mort et 12 blessés, ont indiqué les secours ukrainiens, au moment où les combats font rage aux abords de la capitale que les troupes russes cherchent à encercler.

Sur leur compte Telegram, les services d'urgence ukrainiens ont indiqué qu'un bâtiment de huit étages du quartier d'Obolon, dans le nord de Kyïv, avait été touché à l'aube vraisemblablement «par un tir d'artillerie», causant un incendie qui a depuis été maîtrisé par les pompiers.

3h02 | Le réseau social Instagram devenu inaccessible en Russie

AFP

Le réseau social Instagram, propriété du géant américain Meta, est devenu inaccessible lundi en Russie, qui l'accuse de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine.

2h45 | Moscou a menacé des compagnies occidentales d'arrestations et de saisies, selon le WSJ

Les autorités russes, qui ont déjà durci le ton face aux entreprises étrangères souhaitant se retirer du pays, ont directement menacé certaines d'entre elles, les prévenant de possibles arrestations de responsables ou de saisie de leurs actifs, selon le Wall Street Journal.

LETTRE OUVERTE | Pourquoi l’Ukraine nous touche autant?

La guerre qui se déroule en Ukraine est terrible et bouleversante. Cependant, ce n’est pas la première fois que nous sommes informés qu’une guerre sévit sur la planète. Pourquoi sommes-nous si affectés par l’agression des Ukrainiens ? Nous craignons que cette attaque dégénère en guerre mondiale, il est possible que les prix des matières premières et de l’essence soient affectés, etc. ? Et si notre réaction venait de considérations beaucoup plus profondes ?

À LIRE | Nos chroniques

À VOIR AUSSI