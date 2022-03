«Entre 2 notes»: Vincent Vallières et Ariane Roy

Et si on laissait la chance à deux artistes qui ont un ou des points communs de jaser jusqu'à plus soif? C'est ce qu'on a eu envie de faire avec la série vidéo Entre 2 notes, qui permet de belles et étonnantes conversations.

Après Paul Piché et Émile Bilodeau, Klô Pelgag et Daniel Bélanger, ainsi que Laurence Jalbert et Alexandre Poulin, au tour de Vincent Vallières et Ariane Roy de se prêter au jeu de la série Entre 2 notes!

«Je suis un grand fan de ta musique. Je pense que tu es une des artistes de la nouvelle génération à surveiller. Est-ce que c'est énervant de dire ça?», lance un Vincent Vallières admiratif à Ariane Roy, qu'il a invitée à discuter dans ce nouvel épisode d'Entre 2 notes.

Dans une ambiance à la fois drôle et ouverte, les deux auteurs-compositeurs-interprètes n'ont pas peur d'aller dans le vif des sujets: que ce soit leurs débuts pas toujours glorieux, des défis de ne pas se cacher derrière ses propres paroles, de l'engagement en chanson, de l'image de soi dans le regard du public et de leurs trucs pour préserver leur santé mentale en pratiquant un métier confrontant... Les rires ne sont jamais bien loin.

Entre 2 notes est une série de longues rencontres vidéo entre artistes qui ont des atomes crochus. Style musical, amour de la poésie, fibre politique... Tout est possible! L’idée? Prendre le temps de jaser, tout simplement.

Pour écouter le premier album d'Ariane Roy:

Pour (re)découvrir l'univers de Vincent Vallières:

