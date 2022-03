Flexibus ou la liberté du transport à la demande

Le nouveau service de transport à la demande Flexibus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) promet de faciliter les déplacements dans certaines zones où le transport en commun par parcours et horaire fixes répond difficilement aux besoins de la population.

Déployé progressivement d’ici 2025, Flexibus offrira plus de liberté et de proximité à ses clients, afin de mieux s’adapter à leurs réalités.

Disponible depuis le 7 mars dernier au nord-ouest de Québec (Val-Bélair et Loretteville), au nord-est de la ville (Wendake, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Notre-Dame-des-Laurentides) et à l’est de Beauport (Courville et Montmorency), ce service de transport collectif sur réservation immédiate permet aux clients d’avoir accès à un véhicule Flexibus dans un délai d’environ 15 minutes.

Ainsi, ils ont le loisir d’effectuer un trajet qui les mènera n’importe où dans une même zone desservie ou de se connecter au réseau de bus existant, et ce, pour le même prix qu’un trajet d’autobus.

Se présentant comme une nouvelle alternative à l’utilisation de la voiture, il est maintenant possible de grimper à bord d’un Flexibus pour faire ses emplettes à l’épicerie du coin, se rendre à la pharmacie la plus proche et aller casser la croûte au restaurant du quartier, par exemple.

Sans trajets ni horaires fixes, ce service s’adapte parfaitement aux besoins de chacun, étant disponible au moment et à l’endroit désirés durant les heures d’opération. Des points de montée et de descente à tous les coins de rues maximisent la couverture du service dans les zones Flexibus et facilitent les correspondances avec le réseau du RTC, pour se rendre encore plus loin.

Jusqu’à sept usagers peuvent prendre place en même temps dans chacun des neuf Flexibus actuellement en service. Ce service est également entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite autonomes, qui doivent préciser leurs besoins spécifiques dans leur compte.

«Avec la mise en service de Flexibus, le RTC franchit une nouvelle étape vers le déploiement de la mobilité intégrée. En ajoutant le transport à la demande à son offre de service, le RTC se positionne encore plus comme un leader en mobilité et démontre qu’il place le client au cœur de ses priorités en écoutant les besoins exprimés et en déployant des options de mobilité qui y répondent», mentionne Maude Mercier Larouche, présidente du RTC, qui prévoit que Flexibus effectuera 124 000 déplacements pendant la première année.

Un service en expansion

Le déploiement de Flexibus se poursuivra jusqu’ en 2025, pour couvrir huit zones sur le territoire de l’agglomération de Québec. Au cours des trois prochaines années, Flexibus rejoindra le nord de Beauport (2023), Saint-Augustin-de-Desmaures et L’Ancienne-Lorette (Champigny et L’Ancienne-Lorette) (2024), puis Anse au Foulon et Cap-Diamant (2025). À terme, les 24 véhicules sur la route réaliseront 400 000 déplacements annuellement.

Monter dans le Flexibus en cinq étapes:

1. Télécharger gratuitement l'application mobile RTC Flexibus sur Apple Store ou Google Play Store.

2. Créer un compte client ou se connecter à son compte.

3. Réserver son trajet jusqu’à 30 minutes à l’avance, en choisissant l’adresse de départ et celle de la destination, puis en mentionnant le nombre de personnes qui prendront part au trajet.

Sélectionner le mode de paiement (titre de transport disponible sur RTC Nomade Paiement ou carte à puce OPUS ou Occasionnelle) ainsi que l’heure de départ, puis confirmer la réservation.

4. Se rendre au point de rencontre indiqué sur la carte, un texto ou une notification annoncera l'arrivée du chauffeur. Il est aussi possible de suivre Flexibus en temps réel sur l’application mobile.

5. Monter à bord et payer le trajet