La fausse millionnaire Anna Sorokin qui a trompé New York devrait être extradée vers l'Allemagne

NEW YORK | Elle avait été condamnée en 2019 à des années de prison à New York pour avoir volé 275 000 dollars à des hôtels, des banques et des proches : la fausse multimillionnaire russo-allemande Anna «Delvey» Sorokin, qui a inspiré une série sur Netflix, devrait être extradée lundi vers l’Allemagne.

Celle qui était parvenue entre 2016 et 2017 à tromper des élites new-yorkaises en se faisant passer pour une richissime héritière devrait embarquer lundi soir sur un vol à destination de Francfort, après avoir été libérée d’un centre de détention de l’État de New York, rapporte le tabloïd New York Post, citant des sources proches du dossier.

De nationalité allemande et née russe près de Moscou, Anna Sorokin, alias Anna «Delvey», âgée de 31 ans, avait été libérée de prison en février 2021 pour bonne conduite, après sa condamnation deux ans auparavant à plusieurs années de réclusion pour vol.

En mars 2021, elle avait été de nouveau arrêtée pour dépassement de la durée de son visa et réincarcérée dans un centre de la police migratoire (ICE) où, d’après un courriel d’un porte-parole lundi soir à l’AFP, «elle reste détenue dans l’attente de la suspension» de cette détention, sans plus de précisions.

Après plusieurs recours administratifs depuis un an, notamment pour réclamer un rappel de vaccination contre le Covid-19, elle avait interjeté appel pour rester aux États-Unis, selon le NY Post.

Capable d’échafauder d’habiles mensonges grâce à un aplomb hors du commun, la jeune femme se présentait en héritière allemande riche de 60 millions de dollars, ce qui lui avait permis d’obtenir des dizaines de milliers de dollars de prêts de plusieurs banques.

De novembre 2016 à août 2017, elle avait voyagé gratuitement en jet privé, vécu aux crochets de palaces de Manhattan, sans jamais rien payer, selon la justice new-yorkaise qui avait estimé le vol en 2019 à 275 000 dollars.

Fille d’un routier et d’une commerçante russes émigrés en Allemagne en 2007, la jeune femme, arrivée à New York en 2013, avait même essayé de décrocher un prêt de 22 millions de dollars pour lancer un club sélect à Manhattan.

Son histoire rocambolesque avait séduit la productrice de télévision Shonda Rhimes («Grey’s Anatomy», «Scandal») qui en a fait une minisérie diffusée depuis un mois sur Netflix, «Inventing Anna», avec Julia Garner dans le rôle-titre. Selon la presse spécialisée, Anna Sorokin aurait touché 320 000 dollars du géant du streaming.