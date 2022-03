La gouverneure générale s’envolera vers le Moyen-Orient

La gouverneure générale Mary Simon s’envolera vers le Moyen-Orient, jeudi, où elle devrait notamment défendre la place des femmes dans la société et visiter des membres des Forces armées canadiennes.

Le voyage, organisé à la demande du premier ministre Justin Trudeau selon le bureau de Mme Simon, amènera cette dernière aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït.

Entre autres, la gouverneur générale doit se rendre à l’Université canadienne de Dubaï, où elle doit s’entretenir avec des étudiants au sujet «du renforcement du pouvoir des femmes et de la vie dans le Nord».

De plus, des visites aux militaires canadiens stationnés au Qatar et au Koweït sont prévues dans l’itinéraire de Mme Simon, respectivement les 21 et 23 mars.

Outre ces visites protocolaires, la gouverneure générale doit rencontrer divers dirigeants de ces pays, incluant le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, et le cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït.

Le retour de la représentante de la Reine Elizabeth II est prévu pour le 23 mars.

Il s’agira du second voyage diplomatique de Mary Simon depuis sa nomination à titre de gouverneure générale, en juillet 2021. Auparavant, elle s’était rendue en Allemagne en octobre dernier.