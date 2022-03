Photo courtoisie

À nouveau cette année, et ce, pour une 3e année consécutive, Paquet et fils, entreprise familiale de Lévis (vieille de 120 ans) qui distribue des produits et des équipements pétroliers dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, sera partenaire et commanditaire de la Journée reconnaissance du Centre de Plein Air de Lévis qui se tiendra le dimanche 20 mars. Le partenariat de Paquet et fils se traduira par une réduction de 2 $ sur le coût du billet pour les adultes et les enfants pour les glissades et le ski alpin. Le centre de plein air de Lévis, situé sur la rue Monseigneur-Bourget, restera toujours pour moi le Mont-Lauzon où on allait jouer et glisser dans ma jeunesse.

Programme de dons à la communauté

Le Club Rotary de Saint-Nicolas (Lévis) offre dès maintenant des dons de 500 $ et moins afin de soutenir des projets dans l’une des trois avenues suivantes dans le contexte du programme de dons à la communauté. Tout d’abord pour soutenir la pratique d’un sport ou d’une activité culturelle (achat d’équipement, paiement de cours ou de participation à une compétition) ; pour de l’aide individuelle spécifique à l’école (paiement de repas directement à l’école ou autres besoins directement reliés à l’école) pour des enfants ou adolescents de 16 ans et moins et finalement pour soutenir l’intégration sociale (répit ou camp de vacances pour enfants handicapés ; camp de vacances pour enfant dont la famille est en situation de pauvreté). Ces dons sont disponibles toute l’année pour des individus ayant des besoins spéciaux ou pour des organismes sans but lucratif ou de charité. Il vous suffit de faire une demande de formulaire par courriel à : info@rotary-st-nicolas.org. Les détails du programme vous seront aussi acheminés.

En souvenir

Le 14 mars 1982. Quatre (4) jeunes Californiens montaient sur la scène de Radio City à Anaheim, en Californie, pour un premier concert en direct, ignorant totalement que leur groupe serait un jour parmi les plus grands du monde. Ces jeunes se nomment : James Hetfield, Lars Ulrich, Ron McGovney et Dave Mustaine et forment le groupe Metallica.

Anniversaires

Sonia Vachon (photo), actrice et animatrice québécoise, 56 ans... Joël Godin (photo), député conservateur de Portneuf–Jacques-Cartier, 57 ans...Prince Albert de Monaco, 2e enfant du prince Rainier et de la princesse Grace, 64 ans... Gaëtan Bonnelly, du quartier Les Saules à Québec, 71 ans...Billy Crystal, acteur et comédien américain, 74 ans... Michael Caine, acteur britannique, 89 ans.

Disparus

Le 14 mars 2021 : Ray Cullen (photo), 79 ans, ex-joueur de centre qui a disputé a disputé plus de 300 matchs dans la LNH (1962 à 1971) avec les Rangers, les Red Wings, les North Stars et les Canucks... 2019 : Charlie Whiting, 66 ans, directeur britannique de course de la Formule 1... 2018 : Stephen Hawking, 76 ans, astrophysicien britannique devenu une célébrité pour ses travaux sur l’Univers qu’il scrutait depuis son fauteuil roulant... 2017 : Yelena Naimushina, 52 ans, gymnaste artistique féminine soviétique puis russe, championne olympique aux Jeux olympiques d'été de 1980... 2016 : Peter Maxwell Davies, 81 ans, compositeur et chef d'orchestre britannique... 2014 : Jacques Thibault, 72 ans, photographe (Jac Tibo) et directeur photo pendant de nombreuses années (1969-1984) au Journal de Québec... 2010 : Peter Graves, 83 ans, célèbre chef dans la série télévisée "Mission Impossible »... 2009 : Alain Bashung, 61 ans, chanteur français... 2008 : Gabriel Labbé, 66 ans, compositeur, harmoniciste et folkloriste né à Rimouski... 2001 : Jean Besré, 64 ans, comédien québécois... 1988 : Raymond Laplante, annonceur de Radio-Canada... 1984 : Maurice Beaupré, 77 ans, comédien et acteur.