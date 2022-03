Les friperies sont à la mode au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les friperies ont la cote au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où elles attirent une clientèle de plus en plus diversifiée qui les apprécie pour les économies et leur côté écoresponsable.

Michèle St-Arnaud est ce qu'on pourrait appeler une pionnière des friperies de luxe. Depuis 38 ans, elle sélectionne judicieusement chaque vêtement qui entre dans sa boutique.

«J'ai été 10 ans à faire de l'éducation, dire que ça vaut la peine de réutiliser nos vêtements. Ça donne une histoire aux vêtements et c'est personnalisé, les gens repartent avec le sourire», a expliqué la propriétaire de la Friperie Michèle St-Arnault, située dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Sa friperie haut de gamme possède même son site internet et sa page Facebook. Au fil des années, elle a vu sa clientèle changer.

«Il y a plus d'achalandage, pas seulement les jeunes, ils apportent leur mère et leur grand-mère. J'ai des clients de 17 ans à 60 ans. On vit dans une vague de seconde main, mais les gens n'achètent pas n'importe quoi. Ils veulent des vêtements durables», a confirmé Mme St-Arnault.

Dans les autres types de friperies, le constat est le même; la clientèle est plus diversifiée. «Les friperies sont rendues à la mode partout dans le monde. Maintenant, on a le droit de magasiner dans les friperies, toutes les classes confondues», a expliqué la codirectrice de Friprix sur le boulevard Talbot, Suzie Verreault.

«Dans notre friperie d'Alma, on sort 1 400 nouveaux vêtements par jour, ici à Saguenay, on en sort 900 par jour. Je vous dirais que c'est ''IN'' pour tout le monde, c'est accessible, vu qu'il y a tout le côté environnemental. Les jeunes, je pense que ça va faire partie intégrante de leur vie», a renchéri la directrice générale de groupe Coderr, Josée Gauthier.

Comme le coût de la vie augmente, cette option permet de réaliser quelques économies. «Avec mes trois filles, je trouve ça bien pratique, ça coûte moins cher et il y a de très beaux vêtements», a constaté une cliente croisée par TVA Nouvelles.

Selon la codirectrice de Friprix, les gens vont essayer d'épargner sur le linge pour avoir un panier d'épicerie décent.

Au fil des années, les préjugés concernant les friperies sont aussi en train de disparaître. «Les gens sont fiers de dire qu'ils ont trouvé ça dans une friperie, il y a un changement radical de paradigme», a confirmé la directrice générale du Groupe Coderr.

