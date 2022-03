Longue attente à prévoir pour obtenir une voiture électrique

Avec la hausse fulgurante du prix de l’essence, beaucoup de Québécois souhaitent se tourner vers les voitures électriques, mais le manque d’inventaire complique la donne.

À l’heure actuelle, les délais de livraison pour une voiture électrique oscillent entre 8 mois et un an au Québec.

Par exemple, les nouveaux modèles proposés par Kia (EV6) et Hyundai (Ioniq5), qui viennent d’arriver sur le marché, ont un délai de livraison de plus d’un an et demi.

Cela s’explique notamment par le fait que les Québécois s’intéressent beaucoup plus aux voitures électriques que les résidents des autres provinces canadiennes.

«Cinquante pour cent de tout ce qui vend au Canada en terme de voitures électriques est acheté par des Québécois. Il y a toujours eux cet intérêt-là», note Robert Poëti, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

Quelle alternative?

Dans l’attente, les consommateurs doivent trouver des alternatives. Parmi les options, les voitures hybrides, comme la Prius de Toyota, sont un bon compromis.

«On les oublie de plus en plus parce que tout le focus est mis sur la voiture électrique. (...) Je pense que de considérer des véhicules hybrides – et il y en a de très bons sur le marché – ça vaut la peine», explique Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Journal de Montréal.

Par ailleurs, les petites voitures se font de plus en plus rares sur le marché parce que «l’industrie ne veut tout simplement plus en vendre», ajoute-t-il.

«De plus en plus, les constructeurs automobiles délaissent ce marché-là en Amérique du Nord. De voitures compactes ou sous-compactes, il y en a de moins en moins parce que ce n’est par lucratif.»