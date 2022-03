Mariloup Wolfe s'ouvre sur son rôle de porte-parole chez Chevrolet

Les constructeurs automobiles sont nombreux à s’associer avec une personnalité québécoise pour rejoindre le public d’ici. C’est notamment le cas de Chevrolet, qui engage l'actrice et réalisatrice Mariloup Wolfe à titre de porte-parole depuis 2017.

À l'occasion de l’émission Le Guide de l’auto, sur QUB radio, Antoine Joubert et Germain Goyer l’ont invitée à leur micro pour discuter de son rôle chez Chevrolet.

Un partenariat qui dure

Mariloup Wolfe porte plusieurs chapeaux. En plus d’être une comédienne de talent, elle œuvre également à titre de réalisatrice. Pour tenter de la charmer, Chevrolet lui a d’abord soumis un concept publicitaire en lien avec le cinéma.

«En 2017, quand ils m’ont approchée, ils m’ont proposé une campagne publicitaire qui était proche de ma personnalité. Elle s’appuyait sur des styles cinématographiques. Comme je tripe sur le cinéma, je trouvais ça génial. [...] On a été autant dans l’horreur que dans la comédie ou le western», raconte Mariloup Wolfe, qui dit avoir apprécié cette campagne parce qu'elle se distinguait de tout ce qui se faisait dans l’automobile à ce moment.

Depuis, la Québécoise que l'on a vue dans Ramdam et dans Unité 9 représente la marque américaine sous toutes ses facettes. «Le fait d'être choisie pour représenter une marque aussi importante, c'est une grande responsabilité et aussi une fierté. Ça démontre qu'ils ont confiance en moi et qu'ils aiment ce que je représente et ce que je suis», lance-t-elle, soulignant du même coup que cette collaboration dure depuis déjà cinq ans.

Dans son rôle de promotion de la marque, Mariloup Wolfe est appelée non seulement à tourner des publicités, mais aussi à parler de la marque sur les réseaux sociaux et à se déplacer jusqu'à des événements pour y rencontrer des gens. «Quand tu deviens porte-parole, tu vois rapidement l'impact que ça a dans une société. Tout le monde m'en parle», s'exclame-t-elle. Elle explique qu'elle a été choisie par Chevrolet après un long processus au cours duquel plusieurs personnes ont été considérées.

Et la voiture électrique?

Alors que le litre de carburant a considérablement bondi au cours des dernières semaines, la transition vers les véhicules électriques est sur toutes les lèvres. Avec ses actuelles Chevrolet Bolt EV et EUV, de même que ses futurs Chevrolet Blazer et Silverado EV, Chevrolet se trouve dans une position intéressante.

En tant que porte-parole, Mariloup Wolfe se dit d'ailleurs fortement intéressée par ce type de véhicule. «C’est sûr que l’automobile électrique, c’est l’avenir, on ne se le cachera pas.» Cependant, sa situation ne lui permet pas, pour l'instant, de posséder un tel véhicule. Elle conduit plutôt un Chevrolet Trailblazer RS. «J’aimerais ça, à court ou moyen terme, avoir un véhicule électrique. Le format du futur Equinox électrique me rejoint beaucoup», ajoute-t-elle.

D'autres exemples de porte-parole québécois

Chevrolet n'est pas l'unique constructeur automobile à faire appel à une personnalité québécoise pour faire la promotion de ses véhicules dans la Belle Province. Pensons à Karine Vanasse, chez Nissan, à Mélissa-Désormeaux-Poulin, chez Kia, ou à Pier-Luc Funk, chez Volkswagen. Par le passé, certaines associations entre un artiste québécois et une marque automobile ont d'ailleurs marqué l'imaginaire collectif. Qui ne se souvient pas des publicités de Honda avec Martin Matte?

Toutefois, faire appel à un porte-parole peut s'avérer un couteau à double tranchant pour un constructeur, puisque les personnalités publiques ne sont jamais à l'abri d'un scandale. «Ils prennent des chances [...] Ils se fient sur ce qu'on représente, mais ils doivent parfois se croiser les doigts pour que tout se passe bien!» lance Mariloup Wolfe.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a été question du dévoilement du Volkswagen ID. Buzz ainsi que de la présentation de l’Acura Integra dans sa version de production.

Essais routiers

Les deux animateurs ont livré leurs impressions sur le Jeep Compass 2022 et sur le Toyota Camry hybride 2022 à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant la Kia Niro 2022 ainsi que les Chevrolet Equinox, Ford Escape et Hyundai Santa Fe d’occasion.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB radio, en reprise le dimanche à 14h.