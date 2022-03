Poilièvre veut accélérer l’intégration des immigrants au travail

Le candidat à la chefferie conservatrice, Pierre Poilièvre, a lancé une série de propositions pour simplifier l’intégration des immigrants sur le marché du travail, notamment en optant pour un système basé sur le «mérite» à travers des examens plutôt qu’un système basé sur la reconnaissance de diplômes.

«Ça veut dire qu’on devrait avoir des tests et des examens pour que les gens pussent prouver les capacités, et non en les jugeant sur l’endroit où ils ont étudié», a lancé M. Poilièvre en point de presse dans la ville de Markham, en Ontario, lundi matin.

Ce dernier veut pousser les provinces à donner plus de responsabilités aux organisations professionnelles dans le spectre de l’immigration économique.

Il propose notamment d’obliger ces organisations de fournir une réponse aux demandeurs étrangers concernant la reconnaissance de leurs diplômes dans un délai de 60 jours.

Ceux dont les diplômes seraient reconnus bénéficieraient d’un traitement accéléré afin d’intégrer le marché le plus rapidement possible.

À l’inverse, les immigrants dont le pedigree n’est pas reconnu se feraient pointer du doigt le chemin à suivre pour obtenir les qualifications nécessaires. Ceux qui sont près du but pourraient bénéficier d’un prêt gouvernemental de 10 000 $ pour compléter les prérequis nécessaires tout en travaillant.

«Il faut éliminer la paperasse et la bureaucratie pour permettre les opportunités pour tous les immigrants, pour tous les Canadiens tout en servant notre économie», a stipulé le prétendant à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC).

Il s’agit de la première proposition annoncée en bonne et due forme, qui donnera le ton pour la suite des choses et permettra de mieux saisir la plateforme éventuelle du candidat.

M. Poilièvre a été le premier à se lancer dans la course, quelques jours après le départ d’Erin O’Toole au mois de février.

Largement favori au moment d’écrire ces lignes, il fera face à plusieurs autres candidats qui ont tous annoncé leur candidature tour à tour la semaine dernière, incluant l’ancien premier ministre Jean Charest et le maire de Brampton Patrick Brown.

L’immigration économique, du moins au Québec, est un champ de compétence provincial.