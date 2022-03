Retour aux niveaux prépandémiques chez le transporteur aérien WestJet

C’est maintenant au tour de WestJet d’annoncer de nouvelles liaisons lui permettant presque d’atteindre ses niveaux prépandémiques.

Le transporteur basé en Alberta a dévoilé lundi son horaire pour la saison estivale 2022. De nombreuses liaisons vers l’Europe, ainsi que des vols sans escale dans plusieurs grandes villes du pays seront notamment offerts, au grand plaisir des voyageurs.

«Nous savons que les Canadiens sont prêts à voyager de nouveau cet été, après une longue attente. Qu'il s'agisse de renouer avec leurs amis et leur famille ou de faire ce voyage qu'ils attendaient depuis longtemps, nous sommes là pour aider nos invités à rattraper le temps perdu», a ainsi déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet.

Au plus fort de la saison, le transporteur aérien desservira 43 destinations canadiennes, ainsi que 16 destinations dans les Caraïbes et huit transatlantiques. Ce sera donc 94 % des liaisons prépandémiques de l’entreprise qui seront rétablies, avec notamment plus de 600 départs quotidiens dans tout le réseau. L’Alberta atteindra même son niveau prépandémique avec plus de 180 vols par jours partant de Calgary et Edmonton.

Dès le mois de mai, WestJet restaurera les liaisons transatlantiques d’un bout à l’autre du pays. Ainsi, les Canadiens pourront se rendre aisément dans des villes européennes, telles que Paris, Londres, Dublin, Glasgow et Édimbourg.

«Nos invités attendent depuis longtemps un retour aux voyages internationaux. Ces itinéraires créent un important bassin de visiteurs en provenance d'Europe et démontrent l'engagement de WestJet à diriger la reprise de l'industrie du voyage et du tourisme», a mentionné M. Weatherill.

Une toute nouvelle liaison entre Toronto et Chicago, aux États-Unis, s’ajoute aussi à l’offre de WestJet. «Qu'il s'agisse de voyages d'affaires ou de loisirs, ce nouvel itinéraire offre aux invités davantage d'options pour découvrir ces deux villes dynamiques ou pour se diriger facilement à la destination de leur choix grâce à notre vaste réseau», a fait valoir John Weatherill.