Sauver sa famille de la guerre

Un Français qui réside au Québec et qui avait été placé en adoption en Lettonie il y a 28 ans a retrouvé sa sœur biologique en Ukraine grâce à la magie des réseaux sociaux. Aujourd’hui, malgré la distance et les années qui ont passé, il fait tout pour lui permettre de fuir la guerre et le rejoindre ici, même s’ils ne se sont jamais rencontrés.

Photo Didier Debusschère

L’histoire de Sacha-Pierre Tournier n’a rien de commun. Il est né en Lettonie en 1990 et ses parents ont été forcés de le placer en adoption alors qu’il n’avait que trois ans.

Adopté quatre ans plus tard par des Français, il a finalement atterri au Québec en provenance de Toulouse en 2018.

Photos courtoisie

Sa sœur biologique, Yustina, a quant à elle passé sa vie en Ukraine. Il l’a appris après l’avoir retrouvée sur les réseaux sociaux il y a cinq ans.

« Mes parents m’avaient fait ce qu’ils appelaient un carnet de bord. C’était un dossier complet sur tout ce qu’ils ont fait comme démarches et toutes les informations sur ma famille biologique », raconte-t-il.

En cherchant le nom de sa sœur sur Facebook, il est happé de plein fouet par la photo d’un des profils.

« Ça m’a sauté au visage. On est pareils, on a les mêmes yeux », souligne M. Tournier.

Fuir

Même s’ils ont pu rattraper une partie du temps perdu grâce à la technologie, Sacha-Pierre et Yustina n’ont jamais eu la chance de se rencontrer, des projets de voyage ayant finalement avorté. Puis la guerre est arrivée.

« Elle habite Ternopil, entre deux villes bombardées », confie M. Tournier, ébranlé par le récit du drame qui frappe la famille de Yustina.

« Son mari est dans l’armée. Il est au combat, il défend son pays, mais ce n’était plus sécuritaire pour elle et son fils. Son mari lui a dit de partir, qu’il était content s’ils pouvaient venir au Canada, que c’était bon pour leur avenir », explique-t-il, évoquant le sacrifice de ces hommes ukrainiens.

Yustina a donc pris la fuite avec son fils Maxym et avec son amie Olha, elle aussi accompagnée de son fils Danylo. Les quatre ont réussi à fuir vers la Slovaquie avant de pouvoir rejoindre Cracovie, en Pologne.

Photos courtoisie

« C’est la famille »

C’est de là qu’elle espère mettre le cap vers le Canada, aidée par Sacha-Pierre et sa conjointe, Julie. Le couple se dit d’ailleurs prêt à accueillir les quatre réfugiés dans la maison familiale de Saint-Raymond avec leurs trois enfants.

« C’est un peu difficile à expliquer parce qu’on ne s’est jamais vus depuis 28 ans, mais quand j’ai vu sa photo, on se ressemble tellement. Je n’ai pas eu à réfléchir, nous devions les aider », confie M. Tournier. « C’est la famille. »

Photo Didier Debusschere

A-t-il l’impression en quelque sorte de « réparer le passé » en ayant la chance de se réunir avec sa sœur ?

« Je n’avais rien à réparer, j’étais en paix avec ma vie, mais on va probablement se dire des choses qu’on ne se serait jamais dites autrement », réfléchit l’homme de 31 ans, qui n’a qu’un an de différence avec sa sœur.

En attente du gouvernement

M. Tournier espère que les dossiers de sa sœur, de son neveu et de leurs amis pourront être traités rapidement par le gouvernement canadien. Les demandes de visa de séjour ont déjà été envoyées et dès qu’ils auront les autorisations, ils se mettront à la recherche de billets d’avion.

Et par la suite, pas question pour Yustina et Olha de repartir pour l’Europe quand la situation se sera calmée. Elles ont bien l’intention de faire leur vie ici.

« Ma sœur m’a déjà demandé d’essayer de lui trouver du travail pour quand elle arrivera. Elles veulent vivre ici et contribuer, se faire une bonne vie », souligne-t-il, espérant qu’un jour, leurs conjoints pourront les rejoindre.

« Ce serait la cerise sur le gâteau de pouvoir tous les réunir ici en bonne santé après la guerre. »