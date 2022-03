Tramway: Marchand veut «des décrets» gouvernementaux en mars

Pour poursuivre le processus d’approvisionnement du tramway et ne pas prendre du retard, Bruno Marchand presse le gouvernement du Québec d’adopter rapidement «les décrets» nécessaires au cours de ce mois de mars.

• À lire aussi: Les angles morts du tramway

C’est du moins l’appel lancé par le maire de Québec lundi en fin de matinée en marge d’un point de presse.

«Notre prochaine étape, c’est les décrets. On a besoin des décrets du gouvernement du Québec pour lancer les appels de propositions à la fois du matériel roulant, qui est le premier, et ensuite les infrastructures (...) Ce projet-là doit avancer dans les délais. De retarder ça, ça fait en sorte qu’on augmente les coûts et personne ne veut ça», a-t-il affirmé.

D’après lui, «il y a un décret imminent qui doit sortir parce que les appels de propositions sont pour bientôt (...) Le gouvernement nous a dit qu’on aurait ça en mars. C’est ce qu’on attend».

Pas d’eau dans le gaz

D’autre part, et même s’il n’y a pas encore d’entente formelle pour le partage des hausses des coûts du tramway (entre 530 et 600 millions de plus), Bruno Marchand a affirmé que les discussions se poursuivent entre les trois paliers de gouvernement. «Il n’y a pas d’eau dans le gaz», a-t-il répété en voulant se montrer rassurant.

Présent à ses côtés, le ministre libéral fédéral, Jean-Yves Duclos, s’est également montré confiant d’en arriver rapidement à un accord à ce sujet.

À voir aussi