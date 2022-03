Troisième lien: des travaux sur Mgr-Bourget ou la 20 dès cette année?

Le gouvernement Legault pourrait annoncer, dès lundi prochain, des travaux d’élargissement de la route Monseigneur-Bourget ou même de l’autoroute 20 à Lévis, en prévision du méga-chantier du 3e lien.

C’est du moins l’hypothèse évoquée par le maire de Lévis, lors d’un point de presse virtuel ce lundi. Cela permettrait au ministre des Transports François Bonnardel de respecter sa promesse d’une première pelletée de terre avant la fin du mandat actuel, même si de nombreux paramètres du projet - évalué pour l’instant entre 6 G $ et 10 G $ - sont inconnus.

Le maire Gilles Lehouillier a dit ne pas être dans le secret des Dieux et n’avoir aucune information privilégiée au sujet du plan de match précis du ministre des Transports. Il a cependant confirmé la date prévue, dans une semaine, pour le dévoilement des principaux chantiers routiers du MTQ dans Chaudière-Appalaches.

«On a très hâte, comme vous, de savoir de quoi il s’agit (...) Est-ce que ces travaux préliminaires-là vont consister en l’élargissement de l’autoroute 20? Je ne peux pas vous donner plus d’informations à ce stade-ci. Techniquement, on n’a pas eu vent des plans du ministère. Nous, il n’y a personne qui nous a appelé», a-t-il déclaré.

Puisque la Ville de Lévis n’a pas été consultée, il faut donc d’emblée éliminer toute intervention sur des artères du réseau municipal, déduit M. Lehouillier. Il ne resterait donc que deux possibilités dans le secteur où le tunnel Québec-Lévis doit déboucher sur la Rive-Sud, soit la sortie Monseigneur-Bourget.

Une route provinciale

«Est-ce qu’ils vont commencer à faire des travaux sur Monseigneur-Bourget? Ça ne serait pas impossible. Sachez que cette route-là, qui sort à Lauzon, est de juridiction provinciale jusqu’au chemin des Forts, pratiquement jusqu’à Guillaume-Couture. C’est une voie simple», a-t-il rappelé, ajoutant que le Cégep de Lévis se trouve dans la zone visée.

«Si le gouvernement fait des interventions, nul doute que ces interventions-là seront sur des axes routiers provinciaux: soit l’autoroute 20, soit Monseigneur-Bourget. C’est pas mal les sections où il pourrait y avoir des travaux annoncés», a renchéri M. Lehouillier, impatient de voir ce projet avancer.

«Le gouvernement devrait présenter d’ici la fin la session parlementaire, comme il s’y est engagé à le faire, sa mouture révisée au niveau du projet et des coûts. On a bien hâte de voir ça arriver et tant mieux s’il y a des travaux préliminaires qui débutent.»

De son côté, le maire de Québec Bruno Marchand a affirmé lundi ne pas avoir discuté récemment du projet de troisième lien avec le premier ministre François Legault.

Interrogé quant à l’accident qui a passablement ralenti la circulation sur le pont Pierre-Laporte, vendredi dernier, le maire de Québec a réitéré ceci: «Qu’il y ait un tunnel (entre Québec et Lévis) ou non, ce ne sera pas avant cinq-dix-quinze ans. Alors, on a nécessairement à traiter ces enjeux-là (de circulation) excluant la question du tunnel. On en a pour des années de construction si le gouvernement va de l’avant».

D’autres chantiers espérés

Le maire de Lévis espère par ailleurs que le ministre des Transports annoncera d’autres chantiers routiers attendus sur son territoire, lundi prochain.

Dans sa «liste d’épicerie» transmise au ministre des Finances, récemment, M. Lehouillier avait réclamé à nouveau le chantier d’élargissement de l’autoroute 20, entre la tête des ponts et la route du Président-Kennedy, ainsi que la transformation de la route 116 en boulevard urbain.

