Un ex-policier complotiste coupable d’avoir harcelé le journaliste Yves Poirier

L’ex-policier complotiste Maxime Ouimet a admis lundi matin avoir harcelé le journaliste de TVA Nouvelles Yves Poirier, des faits qui remontent au mois de novembre 2020.

La sentence imposée est une absolution conditionnelle, un an de probation et il devra verser un don de 3000$ à la Fondation Marie-Vincent.

En novembre 2020, l’ex-policier de Laval avait publié sur sa page Facebook «Policier du peuple pour le peuple» le numéro de téléphone du journaliste ainsi que celui de Tristan Peloquin de La Presse.

«Plusieurs personnes me donnent de super bon scoop et ils aimeraient partager leurs informations à des journalistes, mais ils ne savent pas comment les rejoindre. J’ai beaucoup de contacts et ça me fait plaisir de vous les partager si ça peut vous aider», a écrit Maxime Ouimet.

capture d'écran | TVA Nouvelles

À la suite de ce message, le téléphone du journaliste Yves Poirier s’est mis à sonner. Il n’a pas dérougi du weekend. Il a reçu une trentaine d’appels d’individus qui souhaitaient le harceler, le déranger, l’insulter et le discréditer plutôt que de lui donner des informations pertinentes sur un reportage à venir.

Enfin, Maxime Ouimet a aussi faussement accusé Yves Poirier d’avoir incendié son commerce «pour avoir un scoop».

Il avait retiré cette publication des réseaux sociaux mais des internautes avaient fait une capture d’écran.