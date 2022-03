Un gros échange des Braves

Les Braves d’Atlanta ont acquis le joueur vedette Matt Olson des Athletics d’Oakland, lundi.

L’ajout d’un joueur de premier but signifie probablement que Freddie Feeman ne sera pas de retour avec le club de la Géorgie.

En retour de celui ayant été invité au match des étoiles en 2021, les Braves ont envoyé le voltigeur Cristian Pache, le receveur Shea Langeliers, ainsi que les lanceurs Ryan Cusick et Joey Estes aux Athletics. Selon le site MLB Pipeline, ces joueurs étaient respectivement considérés comme les espoirs numéro 1, 2, 6 et 14 de l’organisation des Braves.

Olson, qui aura 28 ans la semaine prochaine, a vécu la meilleure saison de sa carrière de six ans dans les ligues majeures en 2021. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,271 et frappé 39 coups de circuit.

Pour revenir à Freeman, il est présentement joueur autonome. Il a occupé le premier coussin chez les Braves durant les 12 dernières années. Selon le réseau MLB Network, il considérerait présentement des offres de contrat de la part des Yankees de New York et des Dodgers de Los Angeles.

Josh Donaldson et Gerrit Cole : d’ennemis à coéquipiers

Le lanceur Gerrit Cole n’accueillera pas nécessairement Josh Donaldson les deux bras grands ouverts quand celui-ci mettra les pieds dans le vestiaire des Yankees de New York.

Dimanche, les Bombardiers du Bronx ont acquis le joueur de troisième but, ainsi que le joueur d’arrêt-court Isiah-Kiner Falefa et le receveur Ben Rortvedt des Twins du Minnesota. En retour, ils ont cédé le receveur Gary Sanchez et le joueur d’arrêt-court Gio Urshela.

En juin dernier, Donaldson avait publiquement accusé Cole de faire l’usage d’une substance collante illégale sur le monticule.

«Est-ce une coïncidence que les chiffres concernant les lancers de Gerrit Cole soient à la baisse depuis que quatre joueurs des ligues mineures ont été suspendus pour 10 matchs? Est-ce possible [qu’il utilisait une substance illégale sur ses balles]? Je ne sais pas, mais peut-être», avait dit Donaldson aux médias du Minnesota à l’époque.

Après cette déclaration, Cole avait refusé de dire s’il usait de la «SpiderTack», une substance collante.

«Ce n’est pas à moi de juger, avait dit Donaldson après que Cole soit resté muet. Le temps nous dira ce qui s’est produit. Je ne suis pas dans ses souliers et je dors très bien la nuit.»

Après ces commentaires, l’ancien des Twins a été copieusement hué par les partisans des Yankees lors de ses passages à New York.