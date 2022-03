Une aide pour les hotels bien acceuillie au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L'aide financière accordée par Québec à des hôteliers pour relancer l'industrie touristique et rendre les établissements plus attractifs est bienvenue au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Même si les hôteliers ont essuyé d'importantes pertes financières au cours des deux dernières années, certains demeurent optimistes face à l'avenir.

C'est le cas de l'homme d'affaires Éric Larouche. Trois des six projets qui bénéficient du soutien financier du gouvernement sont les siens.

Il aurait pu choisir le statu quo et faire prendre de prudence, mais le propriétaire de l'Hôtel Chicoutimi, de l'Auberge des Îles de Saint-Gédéon et de la Maison du Vébron de l'Anse-Saint-Jean préfère se retrousser les manches et foncer.

«J'avais le choix entre mourir ou survivre et j'ai choisi de survivre, a-t-il indiqué. Dès le début de la pandémie on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour mieux répondre aux besoins de la clientèle quand elle allait revenir. On a fait le choix de s'endetter, mais on investit sur le futur.

Québec lui prête plus de 5 millions et demi de dollars pour la réalisation de ses trois projets.

Les hôteliers ont accès à ces prêts qu'ils devront rembourser dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques.

L'Hôtel Château Roberval aussi sera rénové. L'établissement a connu un achalandage record l'été dernier et ses propriétaires sont confiants pour la reprise postpandémie.

«Les gens n'arrêteront pas de voyager et je suis convaincu que le prix de l'essence va encourager les Québécois à visiter nos régions», a précisé l'un des copropriétaires, Maxime Beaubien.

«Je trouve que le Saguenay–Lac-Saint-Jean a bien tiré son épingle du jeu malgré tout, a affirmé la directrice générale de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, Julie Dubord. Les gens se sont réapproprié le Québec et ont redécouvert le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Je suis très confiante pour l'avenir.»

Après deux ans de pandémie, tous attendent avec impatience le retour de la clientèle internationale.

