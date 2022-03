CLICHE, Claude



C'est entouré de l'amour de ses proches que M. Claude Cliche est décédé paisiblement à la Villa Laurence de Laurier-Station, le samedi 12 mars 2022 à l'âge de 88 ans. Il était le fils de feu Jean-Baptiste Cliche et feu Allanda Cloutier et l'époux de feu Doris Blais. Il laisse dans le deuil sa conjointe des 24 dernières années, Irène Gingras; ses 5 enfants : Claudette (Sergio Zannier), Daniel (Nadine Croteau), Manon (Martin D'Anjou), Chantale (David Ellis) et Sylvain (Marie-Claude Gravel); ses 12 petits-enfants : Nicolas, Aurélie, William, Émy-Jade, Francis, Christophe, Zachary, Jérémy, Trevor, Taylor, Gabrielle, Éliane et leurs conjoint(e)s; son arrière-petit-fils Victor. La famille Bergeron, ses frères et sœurs et leurs conjoint(e)s, beaux-frères, belles-sœurs de la famille Blais, plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tous ceux qui ont été présents et l'ont soutenu durant ses derniers moments. Nous tenons également à remercier le personnel de la Villa Laurence et ses médecins pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au