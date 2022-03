Avec iOS 15.4, Face ID est maintenant compatible avec le masque

Apple a déployé lundi une mise à jour pour l'iPhone qui prend en charge une fonctionnalité de Face ID permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone en portant un masque.

Avec cette mise à jour à la version iOS 15.4, on déverrouille non seulement son iPhone, mais aussi pour acheter avec Apple Pay et pour autoriser les applications et les mots de passe. Même lorsque votre bouche et votre nez sont couverts, votre iPhone peut désormais vous reconnaître en analysant les caractéristiques uniques autour de vos yeux.

Et les quelques réactions glanées ici et là à cette nouvelle fonction de Face ID disent que c’est bien, mais trop tard. Les mesures sanitaires disparaissent un peu partout sur la planète, si bien que le port du masque risque d’être une chose du passé.

Après la mise à jour, les utilisateurs recevront une demande leur demandant s'ils veulent utiliser Face ID tout en portant un masque, puis passeront par le processus de numérisation de leur visage sans porter de masque. Les utilisateurs qui n'ont pas Face ID recevront une demande leur demandant s'ils veulent activer la fonctionnalité.

L'autre méthode avec sa montre Apple Watch

Avant cette mise à jour, le seul moyen de déverrouiller les iPhone avec Face ID et un masque nécessitait une montre Apple Watch. Une fois la fonction activée, les utilisateurs de l'Apple Watch réveillent leur iPhone puis jettent un coup d'œil à l'écran pour le déverrouiller.

Pour que cette mise à jour fonctionne, il faut un téléphone iPhone 12 ou plus récent.

On accède à cette mise à jour en allant dans l’application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Pour activer ou désactiver la fonctionnalité de Face ID, accédez à Réglages > Face ID et code, puis touchez Déverrouiller l’iPhone ou Déverrouiller l’iPad. Plus bas, glissez le curseur Face ID avec un masque.

La mise à jour apporte plusieurs autres améliorations et correctifs, sur l’interface vocale Siri, de nouvelles langues traduites dans Safari, les appels d’urgence, la synchronisation des photos et vidéos avec la bibliothèque iCloud Photo, ainsi que les habituelles mises à jour de sécurité.

Les iPhone compatibles avec Face ID et un masque :

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

Comment utiliser Face ID sur votre iPhone expliqué sur le site d'Apple Canada.