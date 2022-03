MOISAN, Madeleine



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), pavillon de gériatrie et de soins palliatifs, le 9 mars 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, Madeleine Moisan, épouse de Jean-Paul Perron. Elle était la fille de feu Roch Moisan et de feu Émilia Carreau. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra vos condoléances aule vendredi 18 mars 2022 de 19h à 21h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Marie-José Lemire) et Eddy (Marie-Michelle Lalonde); ses petits-enfants: Éliane et Camilien; ses deux arrière-petits-enfants; son frère et sa sœur: Roger (Aline Jobin) et Colette (feu Raymond Paradis); son beau-frère et ses belles-sœurs des familles Perron et Moisan: Gaston, Fernande, Rachel et Gaby Gilbert; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que ses nombreux amis. Elle succède à son frère Jean-Claude et sa sœur Jacqueline (feu Jacques Lefebvre) qui l'ont précédée. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.