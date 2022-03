Comment préserver l’estime de soi d’une ado?

Je suis une grand-mère qui fait tout pour se garder proche de sa petite-fille à qui elle trouve toutes les qualités : intelligente, vive, sportive, généreuse et belle. Vous allez penser que mon jugement est biaisé puisqu’elle est issue de ma fille unique. Alors je précise que ses parents, ses éducateurs, et ses amies pensent la même chose que moi, ce qui prouve bien que je ne suis pas si dans le champ que ça. Le problème, c’est que depuis quelque temps, elle qui a toujours été très compétitive, côtoie deux autres élèves qui, selon ses dires, font tout meilleur qu’elle. Elles sont plus belles, plus populaires, et plus admirées par tout le monde, qu’elle.

Son moral s’en ressent et ses notes aussi. Vous allez peut-être me dire que la période COVID a joué un grand rôle dans la baisse d’énergie positive de nos jeunes, et c’est vrai, mais je ne crois pas que ce soit majeur dans l’état de « ma jeune à moi ». J’ai beau lui dire de ne pas se comparer, lui jurer qu’elle est unique et que l’important est qu’elle devienne la meilleure et la plus heureuse version d’elle-même, elle continue de se dénigrer par des phrases comme : « Je ne suis pas aussi belle, et je te jure grand-maman que je suis moins populaire qu’elles lorsqu’on se retrouve en gang ».

Ni moi ni sa mère ne savons comment la sortir de cette mauvaise passe, qui entre vous et moi, ne va pas en s’améliorant. Quant à son père, il est complètement absent de l’équation, vu qu’il travaille trop pour s’apercevoir de quoi que ce soit comme me dit ma fille. Pouvez-vous nous aider ?

Mamie inquiète

Personne n’échappe malheureusement à la sempiternelle comparaison avec les autres, mais il est important pour l’entourage de ne pas laisser votre jeune s’enliser dans la pensée morbide d’être moins intéressant que qui que ce soit d’autre. Se comparer pour se saboter ne sert qu’à perdre son énergie vitale pour rien.

Il faut continuer à imprimer dans la pensée de cette enfant qu’elle est unique en son genre, et que c’est cette unicité qui fait d’elle une personne intéressante. Et de grâce, incitez votre fille à forcer le père de l’enfant à s’y intéresser. Il a l’obligation de renvoyer à sa fille une image valorisante et de la rassurer sur sa capacité d’attirer l’attention de celui qui est encore l’homme le plus important dans sa vie. C’est dans la constance de votre trio à la valoriser que se trouve la réponse.