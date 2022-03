Des outils technologiques très pratiques

Depuis plusieurs années, la Fédération québécoise des clubs quad a développé des outils technologiques pour vous aider à planifier vos randonnées et à vous retrouver lorsque vous circulez en sentiers.

Vous avez donc droit à une panoplie d’outils comme la carte interactive, l’application mobile iQuad, les traceurs GPS pour les surfaceuses ou encore la géolocalisation. Pour avoir une idée de comment s’en servir et surtout faire le bon choix au bon moment, nous avons discuté avec monsieur Patrick Dubois, qui est géomaticien à la FQCQ.

« Présentement, la Fédération compte 112 clubs qui travaillent à bâtir le réseau de 32 500 kilomètres, divisé en 19 800 en été et 12 700 en hiver, d’expliquer l’expert. D’abord, je dirais qu’il y a présentement 305 traceurs GPS sur les surfaceuses en hiver. Sous peu, nous allons être en mesure d’installer le même type d’équipement sur la machinerie qui entretient les sentiers en été. Si je débute avec les traceurs, c’est parce que ces derniers émettent un signal qui marque un point aux 20 minutes sur la carte interactive. Cela permet de suivre les déplacements de la machinerie et connaître l’état des sentiers. »

Une fois qu’il nous a expliqué le fonctionnement à la base, il spécifie que pour les quadistes, l’outil numéro un, c’est le iQuad Web, la carte interactive de la Fédération.

« C’est l’outil de prédilection pour préparer ses randonnées. Il permet de planifier des itinéraires. Une fois qu’ils sont établis, on peut les exporter dans une version compatible avec les GPS. La carte interactive permet aussi de bien connaître l’état des sentiers. Sur les 112 clubs, 96 d’entre eux ont accès à la carte pour gérer eux-mêmes l’ouverture et la fermeture de leurs sentiers. Les quadistes doivent savoir que les sentiers qui sont en bleu sont ouverts, en rouge s’ils sont fermés. S’ils sont en jaune, cela signifie qu’il y a un avertissement sur le sentier. »

Photo courtoisie, Tourisme Chaudière-Appalaches

DES BULLES INFORMATIVES

En visitant la carte interactive via un ordinateur, il est possible d’avoir plus d’informations que simplement la couleur du sentier.

« En cliquant avec la souris sur le sentier que l’on veut visiter, s’il est ouvert, vous pourrez obtenir dans une infobulle les coordonnées du club qui entretient cette portion. Si le sentier est fermé, la bulle donnera les coordonnées du club, informera sur la raison de la fermeture et la date à laquelle le sentier sera de nouveau ouvert. »

Vous pouvez suivre l’état du surfaçage en temps réel et planifier votre itinéraire, assis bien tranquillement à la maison.

Un autre outil est aussi à votre disposition, le iQuad mobile.

« Pour le iQuad mobile, qui est en réalité la version de la carte interactive sur votre cellulaire, autant sur Android que sur iPhone. Il faut toutefois bien s’assurer que le système d’exploitation IOS est bien dans l’appareil. L’âge de l’appareil peut aussi faire une différence. On peut planifier des itinéraires sur notre téléphone, mais il faut que le quadiste ait accès à un réseau cellulaire. »

Il faut toujours vous rappeler toutefois que l’application web de la carte a toujours préséance sur l’application mobile. « Cela signifie qu’il peut arriver que par exemple, un sentier soit fermé sur la carte, mais que l’information ne soit pas rendue sur l’application mobile. Sous peu, nous allons apporter des améliorations autant à la carte web qu’à l’application mobile. Nous voulons être à la fine pointe pour fournir aux quadistes la meilleure information possible, en temps réel, pour qu’ils profitent pleinement de leur randonnée. »

Les experts pensent aussi à positionner d’autres renseignements importants comme les stations-service pour l’essence. Ils travaillent sur une version iQuad Pro.