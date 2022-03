Des pas qui ne seront pas perdus

Le Théâtre d’Aujourd’hui n’est pas le plus connu et le plus célébré des théâtres de Montréal. Il faut le regretter.

Après des débuts modestes dans son local minable de la rue Papineau, le Théâtre d’Aujourd’hui, soutenu durant une décennie par la voix tonitruante et le vacarme de l’auteur et polémiste Jean-Claude Germain, a fini par s’installer rue Saint-Denis. Sa marquise spectaculaire, conçue par l’artiste visuelle Dominique Blain, éclaire d’ailleurs tout un tronçon de cette rue qui a beaucoup de mal à survivre.

En ces temps troubles de guerre et de pandémie, le Théâtre d’Aujourd’hui nous offre une halte d’humanité dont ne profiteront hélas ! que ceux qui auront eu l’intuition de réserver une place pour voir et entendre le « documentaire scénique » d’Anaïs Barbeau-Lavalette et d’Émile Proulx-Cloutier. C’était, jeudi dernier, ma première incursion dans l’imaginaire de ce couple d’artistes qui en est à son troisième documentaire du genre.

Empruntant à plusieurs disciplines, Pas perdus, qu’on présente jusqu’au début d’avril, est un spectacle improbable dont on reste imprégné durant des heures. Après des circonvolutions un brin déroutantes qui nous entraînent dans le quotidien de personnages ayant peu en commun, le spectacle finit par nous réunir tous – acteurs comme spectateurs – autour d’un axe tout simple qu’on me pardonnera de ne pas divulguer, puisque ça semble le désir des créateurs.

DES DIZAINES D’HEURES D’ENTREVUE

Ce n’est pas facile au premier abord de voir le rapport entre un retraité qui fonce une raquette à neige dans son garage, une orthophoniste qui tente désespérément de sortir de son silence un grand accidenté ou un étudiant à la chevelure de Samson constamment plongé dans ses jeux vidéo. C’est bien là le génie des deux créateurs de finir par donner un sens aux propos de gens aussi disparates, qu’ils ont enregistrés durant des dizaines d’heures. Ces entrevues constituent le matériau de base de ce spectacle, le dernier d’une trilogie.

Pendant que je découvrais graduellement le sens des propos que j’entendais, plutôt anodins de prime abord, je n’ai pu m’empêcher de penser au documentaire de Pierre Perrault et Michel Brault Pour la suite du monde.

Ce film, que Perrault avait d’abord imaginé avec d’authentiques comédiens, fut, grâce à l’intuition de Fernand Dansereau, transformé en docu-réalité et confié à Michel Brault et à Marcel Carrière.

Ce cher Dansereau savait que ces deux-là feraient confiance aux habitants de L’Île-aux-Coudres et ne les trahiraient pas. Comme Anaïs Barbeau a fait confiance sans réserve aux personnes qu’elle a interrogées et, surtout, écoutées avec sympathie.

UNE JOLIE SURPRISE

Je n’ai pas été le seul à faire le lien avec le célèbre documentaire de l’Office national du film. Émile Proulx-Cloutier le fait aussi puisqu’il reprend sur l’un des pans du décor de Pas perdus quelques images du documentaire. Quelle jolie surprise de découvrir la filiation entre les auteurs de Pas perdus et ceux du film. C’est donc animé du même désir d’assurer la suite du monde qu’Anaïs Barbeau-Lavalette a fait parler et écouter les personnages de Pas perdus.

Pendant qu’avec tout l’auditoire j’applaudissais debout – ce spectacle vaut bien une ovation debout –, je n’ai pu m’empêcher de penser que Pas perdus montre aussi l’importance de la mémoire pour un peuple et la pertinence d’écouter humblement ceux qui le composent.

Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier ont eu l’intelligence d’écouter le vrai monde et d’en tirer des leçons. Grâce à eux, les pas des personnages anonymes qu’ils ont fait monter sur la scène du Théâtre d’Aujourd’hui ne seront jamais perdus...