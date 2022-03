[EN DIRECT] 20e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Vingt jour après le début de l'invasion russe en Ukraine, les bombardements se poursuivent dans plusieurs villes, alors que les pourparlers entre les deux pays doivent reprendre aujourd'hui.

Plus de 3 millions de réfugiés ukrainiens ont quitté le pays depuis le début du conflit, selon l'Organisation internationale pour les migrants.

6h24 | Le Royaume-Uni impose des sanctions commerciales à la Russie, notamment sur la vodka

6h23 | Le nombre de réfugiés a atteint les 3 millions

6h06 | Un enfant devient un réfugié à chaque seconde, affirme l'Unicef

À quasiment chaque seconde qui passe, un enfant en Ukraine devient un réfugié, a affirmé mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance, commentant le flot continu de personnes fuyant le pays depuis le 24 février et l'invasion russe.

L’oligarque russe Roman Abramovitch, la plus récente cible du Canada dans ses sanctions contre la Russie, est le plus important actionnaire d’un géant mondial de l’acier qui a multiplié les opérations de lobby auprès du gouvernement Trudeau dans les dernières années.

Un ambulancier québécois parti en Ukraine la semaine dernière pour secourir sa belle-famille coincée en zone de guerre affirme avoir accompli sa mission avec succès.

La Russie continue de présenter son échec à s’emparer de l’Ukraine comme un acte de retenue pour éviter les pertes civiles, alors qu’elle n’est tout simplement pas en position de mener un assaut décisif, estime un expert.

5h40 | L'aéroport de Dnipro bombardé, des «destructions massives»

L'aéroport de le ville de Dnipro, dans l'Est de l'Ukraine, a subi des «destructions massives», après deux bombardements russes dans la nuit de lundi à mardi, ont indiqué les autorités régionales.

5h25 | Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent à Kyïv

Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent mardi à Kyïv, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer «le soutien sans équivoque» de l'UE à l'Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais dans un communiqué.

4h30 | La Chine refuse d'être «affectée» par les sanctions contre la Russie

La Chine refuse d'être affectée par les sanctions occidentales contre la Russie, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, selon des propos rapportés mardi par l'agence Chine nouvelle.

3h35 | La Nouvelle-Zélande va délivrer des visas à 4000 réfugiés ukrainiens

La Nouvelle-Zélande va délivrer quelque 4000 visas spéciaux aux réfugiés fuyant l'invasion russe de l'Ukraine s'ils ont de la famille dans ce pays, a déclaré le gouvernement mardi.

1h16 | Un immeuble de Kyïv touché par une frappe avant la reprise des pourparlers

Des tirs ont touché mardi matin un immeuble résidentiel à Kyïv, faisant au moins deux morts, au moment où l'armée russe amplifie son offensive en Ukraine, avant la reprise des pourparlers entre délégations russe et ukrainiennes, qui entretiennent une timide lueur d'espoir.

CARNET DE GUERRE | La Russie manque de ressources

Kyïv demeure la cible principale de l’armée russe, tandis que les villes de Khartiv, Khusan, Luhansk et Marioupol continuent à être bombardées. Plusieurs villes situées au nord de Marioupol auraient été prises.

Une Ukrainienne vivant au Québec somme le gouvernement fédéral de faciliter et d’accélérer les procédures pour accueillir les réfugiés de son pays d’origine, alors qu’elle multiplie les efforts pour faire venir 500 enfants ukrainiens qui vivent en ce moment dans des orphelinats.

Il y a plusieurs raisons de suivre le travail d’artistes ukrainiens sur Instagram en ce moment. On le fait par solidarité et devoir de ne jamais réduire ce pays au conflit qui l’assiège actuellement et pour le bonheur de voir des touches de beauté percer à travers la laideur de la guerre. Envie de faire plus ? Plusieurs de ces artistes proposent des liens de dons et d’achats d’œuvres dont les profits iront aux Ukrainiens à la suite de leurs publications.

