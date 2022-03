Faire plus de place à la diversité pour une relance économique innovante

Amener 400 entreprises au Québec à s’engager à faire la promotion de la diversité et de l’équité au sein de leur organisation par des gestes concrets, telle est la mission du mouvement Ensemble Inc.

«Il y a 265 000 personnes au Québec en situation d’handicap qui sont aptes à travailler présentement, mais qui ne travaillent pas», a affirmé Marc-André Laurier Thibault, directeur général d’Ensemble Inc., un organisme sans but lucratif.

«On s’est dit pourquoi ne pas se regrouper, les LGBTQ+, les minorités visibles, les autochtones, les femmes, les personnes handicapées, pour défier l’homogénéité du monde des affaires et demander aux entreprises de se positionner en prenant des engagements qui sont mesurables dans le temps et qui vont faire une différence en bout de ligne», a-t-il ajouté.

Photo courtoisie

M. Thibault souhaite obtenir 400 engagements de la part d’entreprises d’ici la fin de 2022.

«Toutes les entreprises cherchent de la main-d’œuvre. Nous, on dit qu’il y a de la main-d’œuvre qualifiée au Québec, qui est apte à travailler, qui est peut-être différente, comme moi, j’ai une paralysie cérébrale, mais j’ai étudié et c’est comme ça que j’ai fait mon chemin. Il y a des emplois pour tous les types de personnes et tous les types de différence. On voit encore des personnes rejeter des CV parce qu’elles ne comprennent pas le nom de famille. On ne peut pas se permettre cela dans le contexte actuel.»

«Les entreprises veulent souvent recruter à l’international, oui, toutes les idées sont bonnes, mais si on a un bassin de plusieurs centaines de milliers de personnes différentes au Québec, pourquoi ne pas s’ouvrir à ces différences-là? De cette façon-là, je pense que les entreprises vont combler leurs besoins de main-d’œuvre.»

Diversité et richesse

«On s’entend que si on a dix hommes autour de la table, à peu près du même âge qui viennent tous de Blainville, et qu’on se met à essayer d’avoir des nouvelles idées, ça devient un peu difficile. On dit que la diversité apporte une richesse à l’entreprise en termes de créativité et d’inspiration», a poursuivi M. Thibault.

La campagne de sensibilisation 2022 en faveur du mouvement Ensemble inc. a été lancée mardi chez Panthera Dental de Québec où 40% des employés sont issus de la diversité.

Bien que les mentalités sont en constante évolution, il reste du chemin à faire au Québec en matière d’inclusion au sein des instances décisionnelles, souligne M. Thibault.

Il existe toujours une multitude de freins, conscients ou inconscients, tels les préjugés, la discrimination et le racisme, qui sont encore malheureusement trop présents, selon lui.

Depuis un an, Ensemble inc. a réussi à rallier à sa cause des grandes entreprises comme Groupe Canam, Edelman, Mirego, BiogeniQ, Omy Laboratoires, Hydro-Québec, Revenu Québec, Totem, Investissement Québec, Groupe ALDO, Workind, Norton Rose Fulbright, Edgenda, le Conseil du patronat du Québec et Panthera Dental, pour ne nommer que celles-là.