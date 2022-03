Hôtel-Musée Premières Nations: un nouveau chef à La Traite

Le restaurant La Traite de l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake accueille un nouveau chef exécutif, soit Marc de Passorio qui succède ainsi au chef Carol Paradis.

Ce chef étoilé deux fois au guide Michelin, en 2009 et en 2015, arrive tout droit de France où il s’est spécialisé dans la cuisine des terroirs régionaux qui est au cœur de la mission de La Traite.

M. de Passorio, qui est entré en poste récemment, cumule une riche expérience à l’internationale. Son savoir-faire et le respect des produits locaux sont des éléments d’une vision commune avec l’organisation.

Photo courtoisie

«Le partage des valeurs et des connaissances élèvera la cuisine à un autre niveau. En collaboration avec sa brigade, il compte en effet offrir une expérience culinaire de cœur et de plaisir dont la seule vedette sera les produits du terroir autochtone», mentionne-t-on dans sa présentation.

Après avoir dirigé les plus belles tables du sud de la France et après avoir travaillé aux quatre coins du monde, le nouveau chef exécutif s’installe à Québec, à la tête du restaurant La Traite où il poursuivra sa passion en alliant «tradition et modernité, conjuguant authenticité et finesse gastronomique».

Cumulant 40 ans de connaissances et d’expériences internationales, Marc de Passorio a pris le temps de bien faire les choses en arrivant au Québec en s’empressant d’en apprendre davantage sur les Premières Nations du Québec et sur la nation propriétaire du restaurant La Traite, la nation huronne-wendat.

Concrètement, il est allé à la rencontre des membres des communautés pour découvrir leur expérience, leurs recettes et leurs secrets. Cette immersion du chef de Passorio se poursuivra au gré des périodes de chasse, de pêche et de cueillette.

Avec sa brigade, il concocte actuellement un menu inspiré proposant notamment poisson, gibier, champignons forestiers, épices et infusions boréales, fruits sauvages, etc. Une formule table d’hôte de 3, 4 ou 5 services sera disponible à partir de 59 $. Tous les menus, matin, midi et soir, seront revus par le chef et son équipe.

