Infirmière à domicile pour les femmes enceintes

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal a créé un nouveau service pour les mères qui ont des grossesses à risque. Des infirmières se rendent à domicile pour éviter qu'elles soient hospitalisées.

L'infirmière Stéfanie Blanchette est une de celles qui offrent ces soins.

Elle va une fois par semaine à Longueuil pour rendre visite à une maman qui à 30 semaines de grossesse a déjà eu des contractions.

Elle doit s'assurer que sa situation et celle de son bébé sont stables.

«Être à la maison, c’est plus confortable et en plus je peux être avec ma famille», explique la patiente.

Les infirmières à domicile sont constamment en contact avec les médecins spécialistes à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Elles ne prennent aucun risque. Si la situation se détériore, les mères sont immédiatement hospitalisées. Cela est arrivé 3 fois en 5 mois.

Depuis octobre dernier, trois infirmières ont effectué 66 visites auprès de 15 mamans dans un rayon de 40 km de l’Hôpital.

L’objectif est d’augmenter rapidement ce nombre.

«Je pense que depuis la COVID, on essaie d’être créatif pour éviter le plus possible d’hospitalisations à long terme», souligne une infirmière.

25 à 30 % des 3200 femmes qui accouchent chaque année à Maisonneuve-Rosemont ont des grossesses à risque.

150 proviennent de différents hôpitaux du Québec et sont transférées à Maisonneuve-Rosemont qui est un centre spécialisé. C'est le cas de Jade qui est arrivée en ambulance de Valleyfield il y a 6 jours à 33 semaines de grossesse.

«Ma pression était augmentée donc c’est un signe de prééclampsie», explique

Elle aurait probablement pu profiter du service à domicile s'il avait existé dans sa région.

Le service est en attente d’une autorisation ministérielle pour qu’il puisse être offert dans d’autres régions de la province.