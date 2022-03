Ben Chiarot: «J’ai aimé être son coéquipier», dit Gallagher

Comme c’est souvent le cas, à l’approche de la date limite des transactions, pour les joueurs qui sont sur le point d’être échangés, Ben Chiarot a été laissé de côté. Le défenseur n’a pas encore changé d’adresse, mais ses coéquipiers se sont déjà faits à l’idée qu’il ne porterait bientôt plus le même uniforme qu’eux.

« Au cours des trois années qu’il a passées ici, les partisans ont pu apprécier ce qu’il a fait pour notre groupe. Il est tellement difficile à affronter. C’est un gars vers qui on se tournait tellement dans notre brigade défensive. Je ne veux pas présumer qu’il est parti, mais j’ai aimé être son coéquipier. »

–Brendan Gallagher

« C’est toujours difficile de perdre un gars comme lui. Il est encore ici, mais on connaît les circonstances. Ça fait quelques années qu’on est coéquipiers. On a joué du bon hockey ensemble. C’est triste, mais ça fait partie de la vie. »

–Paul Byron

En marquant deux buts en l’espace de huit secondes, Cole Caufield a rejoint de gros noms de l’histoire du Canadien : Pete Mahovlich, Stéphane Richer et Maurice Richard. Ce qui n’a pas semblé l’impressionner.

« C’est très cool. »

–Cole Caufield

Pour la troisième fois en autant de matchs, le Canadien a joué du hockey de rattrapage. Cette fois, par contre, il n’a pas été en mesure de récolter un point de classement comme il l’a fait contre le Kraken de Seattle et aux Flyers à Philadelphie.

« On a bien joué dans les trois derniers matchs. Ce soir [mardi], on méritait mieux. En fait, on méritait ce qu’on a eu à Philadelphie. Je suis content de la façon dont l’équipe joue. »

–Martin St-Louis

« Oui, on a fait des erreurs. Mais c’est le genre de match où leur gardien a bien joué et où on a été incapable de le battre. »

– Brendan Gallagher