Joe Biden à Bruxelles pour les sommets de l’UE et de l’OTAN le 24 mars

Le président américain Joe Biden participera à la prochaine réunion des chefs d’État et de gouvernement de l’UE à Bruxelles le 24 mars, ainsi qu’à un sommet extraordinaire de l’OTAN le même jour consacré à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a-t-on annoncé mardi à Bruxelles et Washington.

«En ces temps difficiles, notre action transatlantique est plus importante que jamais. Le président américain Joe Biden se joindra aux dirigeants de l’UE le jeudi 24 mars pour discuter du soutien à l’Ukraine et à son peuple et du renforcement de la coopération transatlantique en réponse à l’agression de la Russie contre l’Ukraine», a tweeté le président du Conseil européen Charles Michel.

Lors de cette réunion seront évoqués les efforts visant à imposer des «coûts économiques à la Russie, fournir une aide humanitaire à ceux qui sont touchés par la violence et répondre à d’autres défis», a précisé la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, en confirmant la présence de Joe Biden.

Le président américain participera également le même jour à un sommet extraordinaire de l’OTAN convoqué à Bruxelles. Il y réaffirmera «l’engagement à toute épreuve» des États-Unis auprès de leurs alliés de l’Alliance, en pleine attaque russe de l’Ukraine, a aussi indiqué, Mme Psaki.

Le sommet de l’OTAN portera «sur les conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notre ferme soutien à l’Ukraine, et le renforcement de la dissuasion et de la défense de l’OTAN face à une nouvelle réalité pour notre sécurité», a déclaré pour sa part le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg dans un communiqué. «En cette période critique, l’Amérique du Nord et l’Europe doivent continuer à faire front ensemble au sein de l’OTAN».