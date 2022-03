La gouverneure générale rencontre la reine Elizabeth II

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a rencontré mardi la reine Elizabeth II, pour la première fois en personne, au château de Windsor.

Lors de cette rencontre historique, la gouverneure a pu transmettre les vœux des Canadiens à la reine, qui célèbre cette année son jubilé de platine, c’est-à dire sa 70e année de règne.

Pour l’occasion, elles ont participé à la cérémonie de plantation d’un arbre pour marquer le jubilé. Un moment de silence en hommage au peuple ukrainien a suivi la cérémonie.

«Ce fut un grand honneur de rencontrer Sa Majesté la reine Elizabeth II plus tôt aujourd’hui. Notre reine est une véritable source d’inspiration en ces temps difficiles, et je me suis sentie privilégiée de lui faire connaître le concept d’"ajuinnata", qui consiste à ne jamais abandonner, et qui oriente mon travail à titre de gouverneure générale», a déclaré Mary Simon, première personne autochtone à assumer la fonction de gouverneure générale du Canada.

Pendant son séjour, elle a aussi pu rencontrer le prince de Galles ainsi que l’équipe du haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne.

La gouverneure générale quittera Londres le 17 mars prochain pour les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, où elle a prévu des rencontres pour le travail.