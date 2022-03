Remparts de Québec: la première place en jeu

Chose certaine, mercredi soir, les Remparts de Québec ne pourront se permettre une prestation comme celle qui a mené à un revers de 9-2 vendredi dernier.

• À lire aussi: De plus en plus concret pour Nathan Gaucher

• À lire aussi: Nicolas Savoie agit comme «le général» des Diables rouges

• À lire aussi: L’Océanic s’impose sans problème face aux Cataractes

Les visiteurs au Centre Vidéotron seront les Cataractes de Shawinigan, premiers au classement général de la LHJMQ avec 68 points en 48 matchs. Ils devancent d’ailleurs les Remparts par un seul point en autant de matchs, ainsi que les Islanders de Charlottetown qui, eux, bénéficient toutefois de trois matchs en main.

Il s’agira du cinquième duel entre les deux formations cette année, les quatre premiers ayant été partagés également à deux victoires de chaque côté.

un bon défi

Il s’agira donc d’un test intéressant pour les Remparts de Patrick Roy, mais ce n’est pas exactement comme ça que l’entraîneur-chef voit la situation.

« L’adversaire n’est pas important pour moi. Toutes les équipes dans la ligue représentent un bon défi, qu’elles soient bien classées ou pas. Demain, on joue pour rester dans les trois ou quatre premières équipes du classement et ça nous prend un gros match. Ensuite, vendredi on affronte Chicoutimi qui nous a donné une leçon de hockey la dernière fois qu’on est allé. Peu importe ce qui arrive demain (mercredi soir), on se devra d’être humbles et prêts. »

Les Cataractes sont parvenus à se maintenir dans le peloton de tête malgré une saison ponctuée par plusieurs blessures importantes.

Dimanche, via son compte Twitter, l’organisation faisait état de six joueurs sur la touche, dont le capitaine Mavrik Bourque, dont la situation est évaluée au jour le jour.

Le choix de première ronde des Oilers d’Edmonton lors du dernier repêchage Xavier Bourgault est lui aussi sur la touche.

« C’est une équipe qui joue bien et qui a trouvé une façon de gagner malgré le fait qu’ils sont affectés par les blessures depuis le début de la saison. Ce sera un bon défi pour nous », ajoute Roy.

En bref

Les Remparts utiliseront 11 attaquants et sept défenseurs pour le match de mercredi soir en raison de l’absence de Pier-Olivier Roy (jambe) et Édouard Cournoyer (hanche), blessés. C’est Fabio Iacobo qui obtiendra le départ, lui qui a récolté un jeu blanc lors de sa dernière sortie dans la victoire de 11-0 des Remparts contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Les Diables rouges porteront leur chandail vert mercredi soir afin de souligner la Saint-Patrick. Pour l’occasion, les billets pour les étudiants seront à 8 $.

À VOIR AUSSI