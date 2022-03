L’autoroute 50 aura quatre voies d’ici 10 ans

L’autoroute 50 reliant Mirabel à Gatineau sera élargie à quatre voies d’ici 2032, selon un échéancier présenté lundi par le gouvernement Legault.

Les travaux d’élargissement des 96 kilomètres de voies contiguës seront réalisés en sept lots de travail, dont le premier a été entamé en janvier par la construction du tronçon entre le chemin Findlay, à Gatineau, et l’est du chemin Doherty, à L’Ange-Gardien.

Attendu dans la région depuis des années, le projet permettra notamment d’accroitre la sécurité sur cet important axe routier, selon le gouvernement du Québec qui n’a pas révélé le montant de l’investissement.

«Au cours des dernières années, le ministère s'était engagé à améliorer la sécurité sur cet axe routier qui constitue un lien économique stratégique avec l'Ontario», a indiqué par communiqué le ministre des Transports François Bonnardel.

«Nous avons priorisé deux tronçons de voies contiguës. [...] Les travaux du premier tronçon en Outaouais ont été lancés en janvier 2022 et, aujourd'hui, nous offrons aux citoyens un horizon de réalisation pour l'élargissement complet», a-t-il expliqué.

«Le doublement des voies de l'autoroute 50, sur son ensemble, est un incontournable en matière de transport et d'économie pour Papineau et pour l'Outaouais», a mentionné le député de Papineau et ministre de la Famille Mathieu Lacombe.