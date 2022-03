L'Avalanche échange Tyson Jost au Wild

L’Avalanche du Colorado a refilé mardi l’attaquant Tyson Jost au Wild du Minnesota, obtenant en retour le joueur d’avant Nico Sturm.

Jost, 24 ans, a inscrit six buts et huit mentions d’aide pour 14 points en 59 rencontres depuis le début de la campagne. Le 10e choix au total du repêchage 2016 a amassé 103 points, dont 45 filets, en 321 sorties dans la Ligue nationale. Il écoule la première année d’un contrat de deux ans et de 4 millions $.

Pour sa part, Sturm a récolté neuf buts et huit aides pour 17 points en 53 parties en 2021-2022. Le patineur de 26 ans compte 36 points en 111 affrontements depuis ses débuts dans le circuit en 2018-2019. Il est admissible à l’autonomie complète cet été.