Le CERF Volant a 25 ans

C’était le 3 mars 1997. Le Centre d’entraide et de ressources familiales (CERF) de Portneuf prenait son envol. Dès ses débuts, le CERF Volant a eu un impact significatif sur les enfants et les familles de la région de Portneuf. Vingt-cinq ans plus tard, ce sont plus de 70 000 enfants, parents et grands-parents qui ont participé aux différents services et activités de l’organisme ; plus de 37 000 heures qui ont été consacrées par de généreux bénévoles à des familles et à l’organisme ; quelque 400 parents et 200 enfants ont été joints chaque année ; une dizaine d’employées engagées et une cinquantaine de bénévoles sont impliqués dans le fonctionnement de l’organisation. Plusieurs activités marqueront ce 25e anniversaire, notamment en mai, lors de la Semaine québécoise des familles. De plus, un tournoi de golf et l’assemblée générale annuelle se dérouleront sous les couleurs de cet anniversaire, en juin prochain, une fête familiale, en septembre, ainsi qu’une fête de Noël organisée pour les familles et les bénévoles, en décembre. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Nancy Dion, coordonnatrice et Christine Gingras, présidente du conseil d’administration du CERF Volant, dévoilent la nouvelle image de l’organisme.

Défi Kayak Desgagnés

C’est officiel, l’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier (photo), porte-parole officiel de Jeunes musiciens du monde (JMM), prendra part cet été, du 12 au 15 août, au 8e Défi kayak Desgagnés, un événement unique au monde organisé par et au profit de JMM. Cette expédition en kayak de mer de 250 kilomètres rassemble, pour une durée de quatre jours, 180 participants qui auront l’occasion de se dépasser sur les eaux du fleuve Saint-Laurent, de Montréal à Québec, pour une bonne cause. Déployé au profit de Jeunes musiciens du monde, le Défi Kayak Desgagnés permet à JMM de poursuivre son travail auprès des enfants et des adolescents issus de milieux à risque. Les cours de musique et l’accompagnement personnel offerts par JMM permettent à ces jeunes de développer la motivation nécessaire pour persévérer et poursuivre les rêves qui leur tiennent à cœur. Les inscriptions sont toujours ouvertes et l’événement est accessible à tous, mais il ne reste que quelques places, alors il faut faire vite. Renseignements : www.defikayak.org.

En souvenir

Dans la nuit du 15 mars 1949, le petit Colisée de Québec (photo) est la proie des flammes. À l’exception de la salle des machines, l’édifice est une perte totale. Les dommages sont évalués à 700 000 $. L’incendie s’est déclaré dans la section des Millionnaires. Il a été causé soit par un mégot de cigarette, soit par un court-circuit électrique.

Anniversaires

Jonathan Roy (photo), chanteur québécois, 33 ans... Olivier Jean, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé olympique à Vancouver, 38 ans... Charles Dionne, jeune retraité du monde du cyclisme, 43 ans... Eva Langoria, actrice et modèle américain, 47 ans... Diane Juster, auteure-compositrice-interprète, 76 ans.

Disparus

Le 15 mars 2021 : Norman Wright (photo), 82 ans, animateur de l’émission Teen Club entre 1961 et 1971 sur les ondes de CKMI-TV à Québec... 2017 : Laurent Laplante, 83 ans, journaliste, homme de communication et essayiste prolifique... 2015 : Mike Porcaro, 59 ans, musicien, ancien bassiste du groupe Toto... 2009 : Frère Jocelyn Bergeron s.v., 60 ans, religieux de Saint-Vincent de Paul... 2008 : Ken Reardon, 86 ans, membre de l’organisation des Canadiens de Montréal... 2007 : Bowie Khun, 80 ans, commissaire du baseball majeur de 1964 à 1984... 2006 : Red Storey, 88 ans, ancien arbitre de la LNH (1950-1959)... 1998 : Yves Landry, 60 ans, président de Chrysler Canada (1990-1998)... 1986 : Louis C. O'Neil, 82 ans, journaliste et écrivain... 1975 : Aristote Onassis, 69 ans, armateur grec.