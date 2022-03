Le distributeur de fournitures Ficodis s’associe avec le français Descours & Cabaud

L’entreprise québécoise Ficodis a annoncé mardi la mise en place d’un partenariat avec Descours & Cabaud, leader français de la distribution de fournitures professionnelle en Europe et en Amérique du Nord.

Ainsi, cette alliance permettra à Ficodis d'avoir accès aux points de vente canadiens de Descours & Cabaud où Ficodis n'était pas encore présent. Au total, Descours & Cabaud compte au Canada 33 points de vente dans les zones économiques les plus actives (17 au Québec, 16 en Ontario).

«Depuis ses débuts en 2010, Ficodis est en pleine croissance et s'est développé à un rythme soutenu, en ralliant de nombreux acteurs majeurs de la distribution de fournitures industrielles dans plusieurs régions clés du Québec, de l'Ontario et du nord-est des États-Unis. Cette union avec Descours & Cabaud permettra à Ficodis d'amplifier sa croissance, que ce soit en termes de couverture de territoire géographique, de volume et de produits offerts», a déclaré le président de Ficodis, Christophe Bévillard, par communiqué.

«[Ce partenariat] traduit notre volonté de jouer un rôle de plus en plus important au Canada où les opportunités de développement demeurent nombreuses et où la croissance (...) dans plusieurs domaines tels que les transports publics, l'industrie manufacturière ou encore l'énergie, devrait perdurer dans les mois et années à venir», a pour sa part indiqué Alain Morvand, secrétaire général du Groupe Descours & Cabaud.

Ficodis acquiert une seconde entreprise dans l'état de New York

L’entreprise québécoise a également annoncé avoir fait l’acquisition d’une deuxième entreprise dans l'état de New York, Fremont Industrial Corp. Fondée en 1984 et basée à Long Island, cette entreprise est spécialisée dans la vente de produits de sécurité. «Joueur reconnu dans les domaines du transport et des municipalités, Fremont Industrial Corp. compte notamment le métro et le transport en commun de la ville de New York parmi ses clients», a fait savoir Ficodis.