L’entraîneur du Rouge et Or avec le Canada

Cinq ans après son embauche par l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval, Kévin Rouet dirigera maintenant la formation nationale féminine de rugby à 15, a annoncé le programme mardi.

Rouet occupait déjà les fonctions d’adjoint auprès de l’équipe canadienne, lui qui succédera à Sandro Fiorino, dont le contrat n’a pas été renouvelé.

Il mènera la délégation du pays lors de la prochaine Coupe du monde de rugby, qui aura lieu à l’automne en Nouvelle-Zélande.

Sous sa férule, le Rouge et Or a remporté le titre national U SPORTS en 2019, une première pour une université québécoise. Il a maintenu une fiche de 36 victoires contre 10 revers et il n’a jamais terminé hors du top 4 canadien, un fait d’armes qui représente « une immense fierté » pour l’homme de rugby.

« Des fondations solides »

Dans un communiqué émis par l’Université Laval, Rouet s’est aussi dit « extrêmement fier » de ses années avec le Rouge et Or et « de ce que nous avons bâti pour le futur ». « Nos fondations sont solides », a-t-il ajouté.

Le nom de la personne qui lui succédera n’avait pas été annoncé mardi en début de soirée, mais celle-ci héritera d’un club invaincu à ses 18 derniers matchs en saison régulière.

« [La] nomination de [Kévin Rouet] au sein de l’équipe nationale démontre à quel point nous avions un entraîneur de grande qualité », a souligné Jean-Noël Corriveau, directeur adjoint et responsable du programme Rouge et Or.

« Son départ [pour l’équipe canadienne] est évidemment une perte importante pour le Rouge et Or, mais surtout, une immense source de fierté », a-t-il ajouté.

►En plus de ses fonctions avec le Rouge et Or et l’équipe nationale, Kévin Rouet a agi comme entraîneur-chef du programme provincial féminin de Rugby Québec et comme adjoint avec le Stade Bordelais, une équipe professionnelle établie en France.