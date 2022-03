Les Buccaneers bougent deux fois plutôt qu’une

Les de Tampa Bay ont ajouté deux joueurs intéressants à leur formation mardi.

Selon le réseau NFL Network, ils ont fait l’acquisition du garde des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Shaq Mason. En retour, le club de la Floride a cédé un choix de cinquième tour au prochain repêchage de la NFL.

Le joueur de ligne offensive de 28 ans renouera ainsi avec le quart-arrière Tom Brady, qu’il a protégé pendant cinq saisons avec les «Pats». Ils ont d’ailleurs remporté deux Super Bowl ensemble.

L’ajout de Mason vient combler les pertes d’Ali Marpet et d’Alex Cappa. Le premier est parti à la retraite, tandis que le second s’est entendu avec les Bengals de Cincinnati via le marché des joueurs autonomes.

Plus tard en journée, les «Bucs» ont embauché le receveur de passes Russell Gage. Ce dernier était libre comme l’air après avoir passé quatre saisons avec les Falcons d’Atlanta.

L’entente, dont les modalités ne sont pas encore connues, sera officialisée mercredi, lors de la première journée officielle de la saison 2022 du circuit Goodell.

Gage deviendra la troisième cible de Brady, derrière Mike Evans et Chris Godwin, avec les Buccaneers. L’athlète de 26 ans a attrapé 66 passes pour des gains de 770 verges et quatre touchés l’an dernier avec le club de la Géorgie.

