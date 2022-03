Les mots et la musique manquent pour décrire les atrocités, témoigne un pianiste ukrainien

Après avoir offert une performance des plus touchante samedi, en ouverture du match du Canadien au Centre Bell, le pianiste ukrainien Serhiy Salov a dit comprendre ces artistes qui se rangent du côté de Poutine par crainte de représailles.

Selon lui, il y a fort à parier que les artistes russes, parfois pris entre l’arbre et l’écorce, ressentent de la honte et de la peur.

Au micro de Geneviève Pettersen lundi, l’homme, qui a interprété samedi avec la violoncelliste ukrainienne Katia Brahina une version instrumentale d’«Imagine» de John Lennon, a dit craindre que le conflit ne dégénère et que le scénario de la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise avec le peuple ukrainien et les Russes.

«Les musiciens classiques russes sont puissamment rassemblés autour de ce qu’on appelle la verticale du pouvoir, qui les amène au dictateur même. Pour le jeune pianiste Alexander Malofeev, il faut tenir en compte que sa famille est en Russie, donc avoir le courage de dénoncer les atrocités de Poutine et de risquer les prises d’otage, c’est un dilemme auquel personne ne voudrait faire face», a-t-il dit lors de son entrevue à QUB radio.

Cependant, selon lui, il ne faudrait pas pour autant bannir la musique russe, qui a vu naitre de nombreux génies et qui pourrait aider à la renaissance de la Russie dans les prochaines décennies.

La semaine dernière, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annulé les concerts du jeune prodige, qui étaient prévus pour les 9, 10 et 13 mars, notamment en raison de «l’ampleur des graves répercussions sur la population civile par l’armée russe». Selon l’OSM, «il était inapproprié d’accueillir M. Malofeev», à ce moment, avait-elle indiqué dans un communiqué, tout en spécifiant qu’il était important de maintenir les relations avec les artistes peu importe leurs origines.

Le poids des mots et de la musique

Pour M. Salov, «il n’y a pas de mot pour décrire le courage des Ukrainiens, comme il n’y a pas de mot pour décrire les atrocités qui se déroulent» dans leur pays.

«Je ne sais pas quelle œuvre musicale pourrait décrire toutes ces horreurs et quelle œuvre musicale pourrait rendre hommage à tous ceux qui se battent presque à mains nues et qui affrontent les chars de guerre et les attaques militaires», a-t-il spécifié au micro de Geneviève Pettersen.

«La population se sent enragée et concernée. Il s’agit ici non seulement de la survie des Ukrainiens, mais il s’agit de notre civilisation et de la raison humaine. Ce sont des mots un peu solennels, mais je pèse chacun d’eux», a-t-il fait savoir.

Pour soutenir son peuple, M. Solov organise des manifestations pacifiques, des recueillements spirituels, chaque samedi devant le consulat russe à Montréal, sur la rue du Musée.

