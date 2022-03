Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent à Kyïv

Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent mardi à Kyïv, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer «le soutien sans équivoque» de l'UE à l'Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais dans un communiqué.

MM. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala et Janez Jansa «se rendent aujourd'hui à Kyïv en qualité de représentants du Conseil européen, pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre Denys Chmygal», selon ce texte officiel.

L'objectif de cette visite est de «réaffirmer le soutien sans équivoque de l'ensemble de l'Union européenne à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine et de présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l'État et à la société ukrainiens», précise le communiqué publié sur le site du gouvernement polonais.

Des bombardements ont touché mardi matin plusieurs immeubles à Kyïv, faisant au moins deux morts, au moment où l'armée russe amplifie son offensive en Ukraine, avant la reprise des pourparlers qui entretiennent une timide lueur d'espoir.

Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Kyïv, presque entièrement encerclée. Plus de la moitié de ses trois millions d'habitants ont fui. La capitale est «en état de siège», selon un conseiller du président ukrainien.