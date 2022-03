Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène sont arrivés à Kyïv

Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène sont arrivés mardi soir à Kyïv, pour affirmer «le soutien sans équivoque» de l’Union européenne à l’Ukraine, a annoncé le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki sur Facebook.

«Nous devons faire cesser le plus rapidement possible cette tragédie qui se déroule à l’Est. C’est pourquoi, avec le vice-premier ministre (polonais) Jaroslaw Kaczynski, et les premiers ministres (tchèque et slovène) Petr Fiala et Janez Jansa, nous sommes à Kyïv», a écrit Mateusz Morawiecki.

Le premier ministre ukrainien Denys Chmygal a confirmé leur arrivée dans un message sur Twitter. Il a salué «le courage des vrais amis de l’Ukraine» et indiqué que leurs discussions porteraient sur «le soutien à l’Ukraine et le renforcement des sanctions contre l’agression russe».

Le gouvernement polonais avait annoncé mardi matin que les trois premiers ministres se rendaient à Kyïv «en qualité de représentants du Conseil européen, pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre Denys Chmygal», selon le communiqué.

Le chef du cabinet de M. Morawiecki, Michal Dworczyk, a précisé que la délégation voyageait par le train.

L’objectif de cette visite est de «réaffirmer le soutien sans équivoque de l’ensemble de l’Union européenne à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine et de présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l’État et à la société ukrainiens», précise le communiqué publié sur le site du gouvernement polonais.

De source européenne à Bruxelles, on a indiqué que si les trois chefs de gouvernement sont membres du Conseil européen et donc sont ses représentants, ils n’ont pas de mandat officiel du Conseil, puisqu’il n’y a pas eu de conclusions en la matière adoptées formellement à Versailles.

On rappelle que le président français Emmanuel Macron n’avait pas lui non plus de tel mandat lorsqu’il s’est rendu à Moscou.

Le projet de ce déplacement a été communiqué à la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen et au président du Conseil Européen Charles Michel en marge du sommet de Versailles vendredi, puis confirmé lundi soir, selon la même source.

Les préparatifs pratiques ont ensuite été gérés par M. Morawiecki qui a consulté encore dans la nuit de lundi à mardi Mme Von der Leyen et M. Michel, ont indiqué à Varsovie les services du premier ministre.

Le vice-premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski, par ailleurs chef du parti populiste-nationaliste au pouvoir en Pologne, fait également partie de la délégation, a indiqué M. Dworczyk.

