LNH: un 767e but pour Alexander Ovechkin

Alexander Ovechkin a marqué son 767e but en carrière dans une victoire des Capitals de Washington de 4 à 3 en tirs de barrage face aux Islanders de New York, mardi au Capital One Arena.

«Ovi» a ainsi dépassé le légendaire Jaromir Jagr, occupant désormais à lui seul le troisième rang des joueurs avec le plus de buts dans l’histoire de la LNH. La prochaine cible du numéro 8 est Gordie Howe, qui a enfilé l’aiguille à 801 reprises au cours de son illustre carrière.

Après avoir vu son compatriote Evgeny Kuznetsov remporter une mise en jeu en territoire ennemi en fin de troisième vingt, le tireur d’élite russe a trompé la vigilance de Semyon Varlamov à l’aide d’un tir précis. Kuznetsov s’est immédiatement jeté sur la rondelle au fond du filet pour l’offrir à Ovechkin, qui célébrait avec tous ses coéquipiers au milieu de la patinoire.

Le Québécois Anthony Mantha a été l’autre héros de la soirée pour les «Caps», lui qui a ouvert la feuille de pointage et qui a marqué le but décisif en tirs de barrage. L’attaquant suédois Axel Jonsson-Fjallby a inscrit son premier but dans le circuit Bettman tout juste avant la réussite d’Ovechkin.

Du côté des «Isles», Brock Nelson et Kyle Palmieri ont fait mouche en deuxième période. Le capitaine de la formation new-yorkaise, Anders Lee, a forcé la tenue d’une prolongation en faisant scintiller la lumière rouge avec un peu moins de deux minutes à faire au troisième vingt.

Varlamov et son vis-à-vis Vitek Vanecek ont tous deux bloqué 29 des 32 lancers dirigés vers eux, mais ce dernier a arrêté un tir de plus en fusillade.

